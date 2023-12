Klingende Bergweihnacht in Friedrichshafen

Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind am Donnerstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus mit dabei: Patrick Lindner, Nadin Meypo, Alexandra Hofmann und Geri der Klostertaler.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden, wie der Veranstalter mitteilt. Der gelernte Koch erhielt den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln bestätigten seine Beliebtheit beim Publikum.

Geri der Klostertaler ist aufgewachsen in Vorarlberg und ihm wurde das Musizieren in die Wiege gelegt, denn Hausmusik stand immer auf dem Programm in seiner Familie. Der Grundstein war gelegt und aus der musikalischen Familientradition wurde später ein Beruf, der eigentlich eine Berufung ist. 17 Jahre lang war Geri als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der „Klostertaler“ und auf den großen Bühnen der Volksmusik zuhause.

Alexandra Hofmann erreichte zusammen mit ihrer Schwester Anita als Geschwister Hofmann, später als Anita & Alexandra Hofmann, vor allem in der Schlagerszene Bekanntheit. Bereits 1989 hatten sie eine eigene Musikshow beim Regionalsender Antenne RT4, damals noch Radio RT4. In den 00er-Jahren waren die beiden unter anderem mit dem MDR Fernsehballett auf Tour. Musikalisch arbeiteten sie sowohl mit dem bekannten Produzenten Jean Frankfurter als auch Jack White zusammen. 2022 trennte sich das Duo und schlug jeweils Solopfade ein.

Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die Frohnatur hat die Gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans, so der Veranstalter. Ihr Schlageralbum ist in den deutschen Schlagercharts auf Platz fünf eingestiegen, sie ist mittlerweile sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade, hat sich bundesweit bei zahlreichen Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee.

Tickets gibt es unter www.schlagershop24.com, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Hotline 07223/9534466.