Friedrichshafen

Klingelstreich endet mit eingetretenem Haustürfenster

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat die Polizei eingeleitet, nachdem unbekannte Jugendliche am Montagmittag an einem Haus an der Haustüre Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht haben.