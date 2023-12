In den vergangenen fünf Jahren hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ihren Bestand insbesondere durch Großprojekte in Allmannsweiler und im Fallenbrunnen um mehr als 300 neue Wohnungen aufgestockt.

Dass der Fokus sich nun erstmal auf diesen Bestand richtet, obwohl die Nachfrage nach Wohnraum in Friedrichshafen nach wie vor deutlich größer ist als das Angebot, hat auch mit klimapolitischen Vorgaben und dem demografischen Wandel zu tun.

Wenn im Vorfeld der Gemeinderatswahl im Juni 2024 die wichtigsten Anliegen der Bürger abgefragt werden, dürfte das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder einen Spitzenplatz einnehmen.

Seit der vergangenen Wahl sind von öffentlichen und privaten Bau- und Immobilienunternehmen zwar relativ viele und auch große Wohnbauprojekte umgesetzt worden - neben den genannten SWG-Projekten zum Beispiel in der Regenerstraße, im Hägleweg, in der Müllerstraße und auf dem Gelände des alten Hallenbads.

Bauen um jeden Preis geht auch für ein kommunales Unternehmen nicht. Jürgen Schipek

Der tatsächliche Bedarf an Wohnraum konnte dadurch aber nicht einmal annähernd gedeckt werden - zumal der Zuzug von Geflüchteten die Lage auf dem Wohnungsmarkt immer weiter verschärft.

Bauboom ist gestoppt

Die Kombination aus gestiegenen Bau- und Materialpreisen und dem Ende der langjährigen Niedrigzinsphase hat den Bauboom der vergangenen Jahre mittlerweile allerdings jäh gestoppt. Die SWG muss als städtisches Unternehmen zwar keine Gewinne erwirtschaften.

„Verluste dürfen wir aber auch nicht machen. Bauen um jeden Preis geht auch für ein kommunales Unternehmen nicht“, sagt Jürgen Schipek, noch bis Ende des Jahres Geschäftsführer der SWG. Das ist aber nur ein Grund, warum die SWG im Hinblick auf Neubauten in den kommenden Jahren kleinere Brötchen backen wird.

Intensive Neubauphase „erstmal verdauen“

Eine Phase, in der überproportional viel neu gebaut wurde, müsse die SWG „erstmal verdauen“ - und sich dann insbesondere um den Bestand kümmern. „Auch das bindet ein Unternehmen und auch das kostet Geld“, sagt Schipek.

Zumal es bei der Bestandsentwicklung nicht nur um Fragen der Instandhaltung geht, sondern auch darum, bis 2040 klimaneutral zu werden. Und darum, bestehende Wohnungen an die Herausforderungen des demografischen Wandels anzupassen - sprich: Barrieren zu beseitigen oder zumindest abzubauen. Und zu guter Letzt auch darum, im Bestand zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Drei Themen miteinander verbinden

„Wir verbinden das alles miteinander“, sagt Jürgen Schipek. Vereinfacht dargestellt: Jedes Gebäude, in dem ohnehin eine Maßnahme ansteht, soll dahingehend überprüft werden, welche Verbesserungen parallel umgesetzt werden können.

Bevor ein altes Bestandsgebäude an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden soll, weil mit den bestehenden Etagenheizungen die Klimaziele nicht erreicht werden können, wird das Haus zum Beispiel auch dahingehend unter die Lupe genommen, ob durch Aufstockung zusätzliche Wohnungen geschaffen, durch den nachträglichen Einbau eines Aufzugs Barrieren abgebaut oder auf Dächern Photovoltaikanlagen installiert werden können. Letzteres hat die SWG zum Beispiel in der Röntgenstraße bereits umgesetzt. Laut Schipek produziert die Anlage genug Strom, um den Jahresbedarf von 50 Haushalten zu decken.

Der Bestand der SWG umfasst insgesamt rund 120 Gebäude, etwa die Hälfte davon stammt aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Laut Schipek sind diese alten Häuser zwischenzeitlich zwar gedämmt worden - um aber die Klimaziele zu erreichen „reicht das bei weitem nicht aus“, so der SWG-Chef. Mit dem Erstellen einer CO₂-Bilanz für alle Bestandsgebäude ist die SWG im Sommer 2022 in den Aufbau einer Strategie zur Entwicklung der Bestandsgebäude gestartet. Bis zum zweiten Quartal 2024 soll dann klar sein, welche Maßnahmen für welche Gebäude sinnvoll sind.

Barrieren beseitigen oder minimieren

Einige Maßnahmen sind bereits konkret geplant - zum Beispiel der Einbau von Aufzügen in sechs Mehrfamilienhäusern an der Heinrich-Heine-Straße, in denen sich das aufgrund großzügiger Treppenhäuser relativ unproblematisch und mit überschaubarem finanziellen Aufwand umsetzen lässt.

Wie Julius Binder, Leiter der Bestands- und Haustechnik bei der SWG, erläutert, sollen dann auch in den insgesamt 96 Wohnungen in diesen Häusern Barrieren beseitigt oder minimiert werden - soweit möglich. Da geht es zum Beispiel um breitere Türen, die Beseitigung von Schwellen oder auch ebenerdige Duschen. „Unser Ziel ist, dass die Menschen so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können, in denen sie zum Teil schon seit Jahrzehnten leben“, sagt Jürgen Schipek.

So funktioniert der Wohnungstausch

In manchen Fällen erscheint ein Umzug allerdings sinnvoller. Zum Beispiel, wenn die Wohnung für den Mieter zu groß geworden oder ein barrierefreier Umbau nicht möglich ist. In diesen Fällen greift das neue Wohnungstauschkonzept, mit dem die SWG mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen will.

Wenn zum Beispiel eine Seniorin mit Gehbehinderung ihre Fünf-Zimmer-Wohnung im dritten Stock einer Altbauwohnung ohne Aufzug gegen eine Zwei-Zimmer-Neubauwohnung mit Aufzug tauscht, entsteht quasi zusätzlicher Wohnraum, weil die frei werdende Wohnung dann von einer mehrköpfigen Familie bezogen werden kann.

Weil das natürlich ein erwünschter Effekt ist, bietet die SWG für einen solchen Wohnungstausch einen kostenlosen Umzugsservice an. Wie Matthias Buck, der Leiter der Mietverwaltung, berichtet, haben bislang neun Haushalte ein Tauschangebot mit Umzugsservice angenommen, zwei weitere werden Anfang 2024 umziehen.

Diese Neubauprojekte sind geplant

Komplett auf Neubauprojekte verzichten wird die SWG in den kommenden Jahren aber nicht. In der Sandöschstraße entstehen bis Mitte des kommenden Jahres 22 neue Wohnungen, auf dem Traube-Areal in Kluftern fiel vor wenigen Tagen der Startschuss für den Bau von 14 neuen Wohnungen.

In Planung befinden sich Wohnbauprojekte an der Paulinenstraße (49 Wohnungen) und an der Eintrachtstraße, für die der Baubeginn 2024 beziehungsweise 2025 vorgesehen ist. Weitere Neubauprojekte mit einem Umfang von zehn bis 70 Wohnungen befinden sich laut Jürgen Schipek in der Schublade und sind noch nicht spruchreif.

Wann sie dort herausgeholt werden, liegt dann allerdings nicht mehr in seiner Verantwortung. Schipek verlässt Friedrichshafen zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch und übernimmt in Heidenheim die Geschäftsführung der dortigen Kreisbaugesellschaft. Die Geschäftsführung der SWG übernimmt zum 1. April 2024 Alrik von Kolzenberg, aktuell Bereichsleiter Wohn- und Gewerbebau sowie Prokurist bei der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH in Ludwigsburg.

Barrieren in Altbauwohnungen beseitigen

Um zu testen, wie Barrieren in alten Bestandswohnungen mit überschaubarem Aufwand beseitigt oder wenigstens minimiert werden können, hat die SWG die Renovierung einer frei gewordenen Wohnung in der Beethovenstraße als Musterbeispiel genutzt. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1961, die 64 Quadratmeter große Wohnung befand sich mehr oder weniger im Originalzustand.

Aus Alt... (Foto: SWG )

... mach' Neu: Eine ebenerdige Dusche ersetzt im schmalen Bad die bisherige Badewanne. (Foto: SWG )

Im Zuge der Renovierung wurden unter anderem Schwellen beseitigt, die Rolläden elektrifiziert, ein akustischer und optischer Klingelverstärker eingebaut und Türen zum Teil etwas verbreitert. Und vor allem wurde das Bad komplett umgebaut und dabei die Badewanne durch eine ebenerdige Dusche ersetzt. Barrierefrei ist die Wohnung dadurch zwar nicht geworden, weil das Bad dafür zu schmal ist, deutlich barriereärmer ist sie aber allemal.

Durch einen geplanten nachträglichen Einbau eines Aufzugs könnte irgendwann auch der Zugang von außen ohne Hürde möglich sein. Mit den Erfahrungen aus diesem Umbau sollen in den kommenden Jahren nach und nach in weiteren Bestandswohnungen in Altbauten Barrieren abgebaut werden. Die Mehrkosten liegen laut Jürgen Schipek bei rund zehn Prozent.