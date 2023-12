Beim Spatenstich im Juni hat Friedrichshafens Erster Bürgermeister Fabian Müller versprochen, den umgestalteten Adenauerplatz mit Glühwein im Winter einzuweihen. Das Wort hat er gehalten, auch wenn der Platz noch nicht ganz fertig ist. Das aber liegt nicht in der Verantwortung der Stadtverwaltung.

19 neue Bäume schmücken inzwischen den Adenauerplatz: sieben Rubinen, drei Felsenbirnen und eine ungarische Eiche. Sie gelten als Klimabäume, also Bäume, die gut mit den schwierigen Standortbedingungen in der Stadt, zunehmender Trockenheit, Starkregen-Ereignissen und Hitzewellen zurechtkommen. „Drei weitere dieser Bäume werden im Frühjahr 2024 im Bereich der Volksbank-Filiale gesetzt“, sagt Müller bei der Einweihung des Platzes am Freitag.

Prinzip Schwammstadt

Unter der Fläche, liegt ein Wasserspeicher, der das Prinzip der Schwammstadt ermöglicht. Regenmengen werden zurückgehalten, was Überflutungen zu vermeiden hilft. Der sogenannte Klima-Hain auf dem Adenauerplatz ist eine parkartige Fläche mit Pflanzbeeten, Bäumen und Parkbänken. Eine Fläche, die im Sommer Schatten spenden und kühleres Stadt-Klima ermöglichen soll.

Die Stadt Friedrichshafen ließ dafür 850 Quadratmeter rotes Granitpflaster zurückbauen und in einer rund zwei Meter tiefen Grube den Wasserspeicher einsetzen, in dem das Wasser aufgefangen werden kann. Gekostet hat das Projekt etwas über eine Million Euro. Der Bund hat rund 650.000 Euro davon übernommen.

Grüne Oase im Zentrum

„Ich freue mich, dass die Umgestaltung des Adenauerplatzes nun weitgehend abgeschlossen ist“, sagt Müller. „Die neue grüne Oase im Zentrum der Häfler Innenstadt erhöht die Aufenthaltsqualität, lädt dank des natürlichen Schattendachs und vielfältiger Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.“

Das Netzwerk für Friedrichshafen hatte die Begrünung des Adenauerplatzes ursprünglich im November 2019 angeregt. Corona sorgte dann für eine Verzögerung. Der Gemeinderat entschied letztendlich im Oktober 2021 über das Projekt. Wichtig war, den Adenauerplatz auch weiterhin für den Wochenmarkt und den Schlemmermarkt nutzen zu können.

Fertigstellung im März

Noch erinnern Zäune an die Umbaumaßnahme. Sie bleiben stehen, bis wetterbedingt die oberste Deckschicht aufgetragen werden kann. Sie muss laut Stadtverwaltung nass eingebaut werden und komplett austrocknen. Vermutlich wird der Platz also nicht vor März 2024 fertiggestellt sein.