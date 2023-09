Kleiner Berg kommt groß raus

Die Kleinebergstraße in Friedrichshafen kommt am Sonntag, 10. September, wieder groß raus. Zum dritten Mal laden die ansässigen Geschäftsleute von 10 bis 18 Uhr zum Straßenfest ein und verknüpfen die Veranstaltung mit einer Spendenaktion.

„Das wird wieder cool und chillig“, sind sich die Organisatoren einig. Ganz neu im Viertel sind Miri Debreli und Vero Friedl, die erst vor wenigen Tagen das Friseurgeschäft „Die Schnitte“ in der Moltkestraße/Ecke Kleinebergstraße eröffnet haben. Sie nutzen die Gelegenheit, um ihren Salon vorzustellen und beteiligen sich mit Wimpern– und Augenbrauenfärben für den guten Zweck an dem Fest.

Apropos „Guter Zweck“: Ein Teil der Einnahmen kommt wieder dem Häfler Hospizverein zugute. „Wir spenden unser Trinkgeld und geben für jeden bestellten Gintonic etwas dazu“, sagt Sam Dilnot von der Minibar. Im Angebot haben sie und ihr Mann Mike außer Getränken ihren bekannten Avocadobrunch und Käsetoasts.

Die Café-Bar Saloon bietet ein Weißwurstfrühstück an und Chef Peter Busjahn hat bereits für sein berühmt–berüchtigtes Chili con Carne eingekauft. Verpflegen können sich die Gäste auch am Grillwagen, am Cocktail– und Waffelstand oder am Eiswagen. Ab 10 Uhr spielt die Band „Old Boyz“, ab 14 Uhr sorgt „Alpha“ auf der Bühne für kultige Rockmusik.

Das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) beteiligt sich mit Kaffee und Kuchen sowie einem großen Kreativmarkt, auf dem die Aussteller Kunst Handwerkliches, wie Schwemmholzobjekte, Acrylharzkunst, Gehäkeltes und Upcycling–Produkte anbieten.

Für die jüngsten Gäste dreht der Seehasendampfexpress seine Runden auf der Verbindungsstraße zwischen Paulinen– und Eckenerstraße.

Wo sonst Autos fahren und parken, stehen am 10. September Biertische und Liegestühle — und die ganze Straße wird zur Festmeile.