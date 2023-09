„Kleine Orgelsolomesse“ von Mozart zum Kirchenpatrozinium

Die Pfarrgemeinde St. Maria Jettenhausen feiert am Sonntag, 10. September, ihr Kirchenpatrozinium „Mariä Geburt“. Zelebrant ist laut Pressemitteilung Pfarrer Rudolf Bauer, Pfarrer Maslanka von der polnischsprachigen Gemeinde wird konzelebrieren. Beim Festgottesdienst um 10.15 Uhr singt der Kirchenchor von St. Maria unter Leitung von Chorleiter Georg Hasenmüller die „Missa brevis in C–Dur“, KV 259, von Wolfgang Amadeus Mozart, die sogenannte „Kleine Orgelsolomesse“ und das „Magnificat“ von Johann Baptist Sternkopf. Als Solisten wirken mit: Verena Seyboldt (Sopran), Verena Winstel (Alt), Sebastiano Arona (Tenor) und Hermann Locher (Bass). Die 40 Sänger des Jettenhauser Kirchenchores werden bei dieser Festmesse von elf Gastsängern aus der Umgebung verstärkt, das Orchester setzt sich aus Musikern aus der Region zusammen. An der Orgel ist Patrizia Di Liberto–Bucher, die Gesamtleitung hat die Chorleiter Georg Hasenmüller. Am Ende des Gottesdienstes wird die bisherige Pfarrsekretärin Beate Brugger verabschiedet und ihre Nachfolgerin im Pfarrbüro St. Maria vorgestellt. Nach dem Gottesdienst sind die Gottesdienstbesucher bei gutem Wetter zu einem Stehempfang auf dem Kirchplatz St. Maria eingeladen.