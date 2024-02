Ben ist zwölf Jahre jung, aber schon amtierender Deutscher Meister mit seiner Mannschaft der Sportfreunde Friedrichshafen im Sportkegeln. Und als Kegler war er jetzt in Berlin. Nicht bei einem Wettbewerb, sondern in der Show „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume, die am Samstag, 2. März, gezeigt wird.

Zunächst wurde mit Holzklötzchen geübt. (Foto: Markus Hofmann )

Seine Herausforderung richtete sich an den Entertainer Knossi - Jens Knossalla - und spielte sich auf einer Kegelbahn ab. Ben wettete, dass er mit seiner Kegelkugel mehr Tore durchlaufen könne, als Knossi.

Der Clou dabei, die Tore sind nur 25 Zentimeter breit, die Kugel hat aber einen Durchmesser von 16 Zentimetern, was bedeutet, dass auf beiden Seiten gerade mal 4,5 Zentimeter Luft sind. Dass das eine ganz schön enge Kiste ist, hat Ben schon bei den Vorbereitungen gemerkt.

Viel Übung nötig

In einem Meter Abstand stehen die Tore auf der Kegelbahn und die müssen mit einem Wurf von der Kugel durchlaufen werden. „Zuerst haben wir Holzklötzchen auf die Bahn gestellt, später hat mein Opa mir Tore in dem genauen Maß gebaut“, erzählt Ben.

Viel Übung gehörte schon dazu, sagt er, denn beim Kegeln wirft er die Kugel nur mit einer Hand, hier waren zwei Hände gefragt. Irgendwann aber, so Ben, habe es dann funktioniert und er habe ein gutes Gefühl gehabt.

Ben bei einem seiner ersten Versuche. (Foto: Thorsten Jander )

Die Zusage für die Show kam am 12. Januar, am 1. Februar ging es bereits nach Berlin. Am Freitag war Studioarbeit angesagt. Ben musste in die MAZ - das ist ein alter Begriff, der „magnetische Aufzeichnung“ bedeutet. Das sind heute vorab gefilmte Videos, die in der Show gezeigt werden.

Dabei geht da auch vieles digital und die Technik war es, die Ben am meisten begeisterte. In der "MAZ" wurde ein kleines Porträt von ihm gefilmt, das in der Show gesendet wird, um ihm dem Publikum vorzustellen. Danach durfte geübt werden.

Es bleibt spannend

„Und da im Studio klappte das alles erst mal gar nicht gut“, erzählt Ben, der über das Ergebnis nichts verrät, schließlich soll es ja spannend bleiben, bis am Samstag die Show übertragen wird. Bei der Probe habe es dann Kai Pflaume auch mal versucht und sogar geschafft. Von „Kai“, wie Ben den Showmaster und Moderator nennt, ist er ganz und gar begeistert. „Der ist unglaublich nett und ein ganz normaler Mensch“, erzählt er.

Die Akteure nach der Wette. Wie es ausgeht, ist am Samstag in der ARD zu sehen. (Foto: Thorsten Jander )

Von Star-Allüren keine Spur und wenn Kai Pflaume in der Show so sympathisch wirke, dann sei das nur, weil er das auch in Wirklichkeit sei, sagt Ben. Von Kai hat Ben ein Foto mit persönlicher Widmung bekommen - etwas, das ihm viel Wert ist und auf das er zu Recht stolz sein kann.

Erste Zweifel

Der Samstag stand dann im Zeichen der Generalprobe. Hier beschlichen Ben die ersten Zweifel, ob er das wirklich schaffen könnte. „Es lief erst mal gar nicht gut“ - und wie es weiter lief, sei hier nicht verraten. Die Aufzeichnung der Show fand dann Sonntag statt und es war ein großes Erlebnis für Ben, bei der Show dabei sein zu können.

Empfohlene Artikel Für Demokratie und Toleranz Jetzt gehen auch in Friedrichshafen Menschen auf die Straße q Friedrichshafen

Am Samstag werden viele Freunde, seine Kegelmannschaft, aber auch seine Fußball-Mannschaft des VfB Friedrichshafen, in der er mitspielt, die Show anschauen. Und auch von seiner Schule, dem Karl-Maybach-Gymnasium, wird es viele Zuschauer geben.

Übertragen wird „Klein gegen Groß“ am 2. März ab 20.15 Uhr in der ARD.