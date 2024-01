Klavier-Matinee mit Mert Yalniz

In einer weiteren Matinee der Reihe „Earthquake“ des Kulturbüros ist am Sonntag, 4. Februar, um 11 Uhr der junge Pianist Mert Yalniz im Kiesel im k42 zu Gast. Neben Eigenkompositionen spielt der aufstrebende Musiker unter anderem Beethovens Klaviersonate Nr. 30 sowie Brahms Klaviersonate Nr.3.

Mert Yalniz wurde 2003 in Braunschweig geboren und kam im Alter von acht Jahren erstmals in Kontakt mit dem Klavier. Von 2017 bis 2020 war er schulbegleitend Frühstudent im Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (IFF) an der HMTM Hannover mit den Hauptfächern Klavier bei Elena Levit und Komposition bei Markus Aydintan. Von 2020 bis 2022 war Mert Yalniz Jungstudent an der HMTM in der Klasse von Igor Levit, wo er seit Oktober 2022 nun auch fest studiert.

Mert Yalniz ist mehrfach erster Bundespreisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert und war in diversen internationalen Wettbewerben bereits erfolgreich. So gewann er 2016 den ersten Preis des Internationalen Musikwettbewerbs für junge Talente in Istanbul. Außerdem wurde ihm 2022 im 15ten internationalen Meisterkurs und Klavierwettbewerb Pianale der Publikumspreis sowie der Jurypreis verliehen.

Vorverkauf: https://www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder Telefon 7541/2033333. Weitere Informationen: www.kulturbüro.friedrichshafen.de