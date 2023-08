Klaus Hoher ist Mitglied des Landtags von Baden–Württemberg und der FDP, er vertritt in Stuttgart den Bodenseekreis. SZ–Redakteur Ralf Schäfer hat mit ihm im Sommerinterview zu Themen der anstehenden Kommunalwahl sowie weiteren aktuellen Themen wie B 31–neu, Bodenseegürtelbahn oder Felchen, Wolf und Biber gesprochen.

Im kommenden Jahr finden die Kommunalwahlen statt, wie bereitet sich die FDP vor? Gibt es beispielsweise eine Liste in Langenargen, was ja angekündigt wurde?

Wie alle Parteien schauen wir rechtzeitig, gute Kandidaten zu finden. Es nützt ja nichts, nur die Listen zu füllen. Es ist sehr wichtig, dass wir bei den Freien Demokraten Personen haben, die einen liberalen Grundgedanken haben, im Leben stehen und wissen wovon sie reden. Wir versuchen in den meisten Gemeinden im Bodenseekreis eine Liste aufzustellen, aber dies wird uns nicht in allen Kommunen gelingen. In Langenargen wird es möglich sein, eine Liste aufzustellen.

Wie wirkt sich denn die Politik der Ampelregierung in Berlin auf die FDP im Kommunalen aus?

Förderlich ist das jetzt nicht unbedingt, wir haben Austritte deswegen, allerdings auch Eintritte. Wir haben sehr viele Diskussionen um die Frage, was wir da alles mitmachen. Im Einzelfall muss man immer erklären, was passiert wäre, wenn wir jetzt nicht dabei wären. Es ist unter dem Strich besser mit uns als ohne uns. In den Sozialen Medien bekommen wir das aber kaum aufgefangen, wir erhalten viele Gegenargumente. Die CDU schießt derzeit ziemlich stark gegen uns, obwohl wir ja eigentlich das ausbügeln, was sie verbockt haben. Fest steht, dass weitere Verschuldungen in Bund und Land nicht stattfinden sollten, so ist auch die Meinung von Finanzminister Lindner.

Zurück zur CDU, Friedrich Merz hat ja unlängst im Sommerinterview des ZDF gesagt, dass ein Bürgermeister von der AfD in Sachsen–Anhalt oder ein Landrat von der AfD in Thüringen gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. Das hätte man zu akzeptieren und müsse Wege finden, wie man gemeinsam Stadt, Land und Landkreis gestaltet. Wie sieht die FDP das im Kommunalen?

Es ist immer ein Wählerwille. Man kann auch die Augen vor den Umfragewerten nicht verschließen. Man muss damit klarkommen, wir kommen im Landtag ja auch damit klar. Die demokratischen Parteien müssen lernen mit den rechten, aber auch linken Rändern umzugehen. Wenn ein Landrat gewählt wird, dann ist er gewählt, da gibt es keine Diskussionen. Merz war da etwas unvorsichtig in seinen Äußerungen.

Wenn es politisch so weitergeht wie im Augenblick, dann wird es aber noch viel dramatischer. Wir müssen die sozialen Leistungen an die heutigen Gegebenheiten anpassen und dürfen keine Steuergelder verschwenden. Wir haben das beim Hotel Adler in Sipplingen gesehen, da sind 800.000 Euro vollkommen umsonst ausgegeben worden. Solche Dinge passieren ja deutschlandweit und die Menschen haben dafür kein Verständnis.

Bewegen wir uns in den Bodenseekreis. Neben den Themen der Infrastruktur werden Tiere scheinbar immer wichtiger. Wolf, Biber und Felchen als Stichworte, was sagt der Experte dazu?

Wir haben es auch im Bodenseekreis bereits mit dem Wolf zu tun, es sind bereits einige gesichtet worden. Ein Wolf ist hier nachweislich auch schon verendet. Die Zahlen, die das Land liefert sind da nicht ganz korrekt. Das Land geht damit leichtsinnig um, wie mit allem, was sie schützen. Ich finde es leichtsinnig, dass man alles soweit schützen muss, bis es eine Plage wird.

Das gilt auch für den Kormoran, von einer Artengefährdung kann bei dieser Menge hier am Bodensee nicht mehr die Rede sein. Beim Wolf ist es da genauso, da wird nur zugeschaut. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu, er ist naturgemäß ein dummer Jäger. Er hetzt das Tier und kann nur im Rudel jagen. Was macht aber nun ein Einzelgänger? Er sucht sich Nutztiere die eingezäunt sind, weil er kapiert hat, dass diese Beute für ihn einfacher erreichbar ist, als es Wildtiere sind. Der Wolfnachwuchs lernt sehr schnell Weidetiere zu reißen.

Wenn jetzt immer mehr Voll– und Nebenerwerbslandwirte aufgeben, weil sie keine Lust mehr haben, dass ihr Vieh gerissen wird , dann stellt sich doch die Frage, wer dann die Kulturlandschaft pflegt. Der Wolf wurde nicht ohne Grund ausgerottet. Da können wir beim Biber weitermachen. Wir haben jetzt 7500 Biber im Land, ich habe meinen eigenen persönlichen Biber. Der hat eine über 100 Jahre alte Pappel zerstört. Eine Pappel ist wirtschaftlich kein wertvolles Holz, der Baum aber beschattet den Weiher und das bildet ein Ökosystem das jetzt kaputtgeht.

Der Blick geht auf das einzelne Tier, fehlt da die ökologische Betrachtung, die Sicht auf das gesamte System?

Ja, der ökologische Schaden, den der Biber anrichtet, ist sehr hoch. Mitunter werden Flächen überflutet, Ernten gehen kaputt. Der Biber regeuliert sich nicht selbst in diesem System. Er hinterlässt aber hohe Schäden nicht nur wirtschaftlicher Art. Wir brauchen ein Bibermanagement. Beim Kormoran ist es das gleiche. Die Landesregierung meint, mit einem hohen Kormoranbestand bekäme man im See die Quagga–Muschel in den Griff. Das Gegenteil ist der Fall. Der Kormoran frisst die Fische, die sich von der Muschel ernähren, die hier zu einer Plage wird. Jetzt haben wir drei Jahre Felchenschonzeit, was ändert das? Gar nichts kann das ändern, wir brauchen eine internationale Lösung für den Kormoran. Vergrämt wird er in Bayern, Österreich und der Schweiz. Dann kommt er halt zu uns. Der Vogel ist ja nicht doof, der lässt sich in Baden–Württemberg nieder, der Fisch schmeckt hier genauso gut. Im Land aber passiert nichts. Wer im Landtag pragmatisch unterwegs ist, denkt genauso wie ich, aber es passiert nichts. Und das ist das große Problem, das wir haben. Das Land muss regulierend eingreifen.

Kommen wir zum Verkehr, die Debatte um die Drei– oder Vierspurigkeit der neuen B 31 ist noch nicht geklärt. Der Bund hat seine Vorgaben, die Bürgermeister haben andere. Wie geht es weiter?

Es gibt keinen Beschluss im Land dazu, nur die Vorgabe des Bundes zum vierspurigen Vollausbau und nur so kann man planen. Das Land versucht das aber so gut wie möglich zu verhindern. Es fehlt auch ein Umweltgutachten vom Regierungspräsidium. Das müsste im kommenden halben Jahr kommen und dann könnte die Planung weitergehen. Natürlich wird es Klagen geben, aber für die Region ist es wichtig, dass sich bei der B31 etwas tut.

Was gibt es Neues bei der Bodenseegürtelbahn?

Das ist eigentlich auch ein Landesthema. Wenn der Landkreis da nicht in die Bresche gesprungen wäre, wäre das auch versandet. Die Probleme des Tunnels in Überlingen, der für Überleitung nicht geeignet ist und die Weigerung der Gemeinde Sipplingen gegen die Elektrifizierung sind nicht gelöst. Damals ist man auf meinen Vorschlag nicht eingegangen. Man hat neue Züge bestellt, aber eben nicht die von mir vorgeschlagenen Hybridzüge. Diese kämen allein mit der Bremsenergie aus dem Bahnhof heraus und könnten theoretisch streckenweise auch ohne Oberleitung fahren. Zudem können die Züge auch mit Batterie oder Diesel fahren. Ein grüner Verkehrsminister schließt in der Ausschreibung die Hybrid–Technik einfach aus. Die Firma MTU in Friedrichshafen hätte ihre Hybridtechnik gerne zur Verfügung gestellt. Schon morgen könnte ein Hybridzug auf der Strecke fahren. So aber erleben wir das wahrscheinlich nicht mehr, dass die Bodenseegürtelbahn mit Strom fahren wird.