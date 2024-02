Klassisches Ballett aus Neapel steht am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf dem Spielplan. Bei „Cinderella“ wird zu der Musik von Sergej Prokofiew Ballett in zwei Akten aufgeführt. In der Vorschau heißt es: „Ein zauberhaftes Märchenballett! Seit über 100 Jahren gehört das romantische Märchen vom Aschenputtel zu den schwungvollsten und schönsten Ballettkompositionen.Als Vorlage für das Libretto diente ein bekanntes und beliebtes Märchen, die romantische Liebe einer fleißigen und braven Dienstmagd und eines Prinzen, ihr Aufkeimen die Entfaltung, die Hindernisse in ihrem Verlauf und die Erfüllung eines Traums in der Tradition des alten klassischen Balletts.“ Das aus der „Wiege des europäischen Tanzes“ stammende italienische Ensemble präsentiert eins laut Vorschau der erfolgreichsten Werke des klassischen Balletts.