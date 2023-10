Klarinettist von Weltformat zu Gast am See

Der renommierte Klarinettist Martin Fröst gastiert am Dienstag, 24. Oktober um 19.30 Uhr mit dem Swedish Chamber Orchestra im Graf-Zeppelin-Haus. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung unter anderem das Klarinettenkonzert A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Sinfonie Nr. 4 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Laut New York Times „übertrifft ihn kein anderer Klarinettist ‐ oder sogar Instrumentalkünstler überhaupt ‐ an Virtuosität und musikalischem Können“. Die London Times fügt die Worte hinzu: „Bis Sie Martin Fröst gehört haben, haben Sie die Klarinette nicht wirklich erlebt.“

Der gebürtige Schwede gilt als einer der weltbesten Klarinettisten. Dabei machte er sich nicht nur als Klarinettist einen großen Namen, sondern auch für sein stetiges Ausloten und Neuformen musikalischer Grenzen. So wurde er neben dem Echo Klassik als Instrumentalist des Jahres unter anderem 2014 mit dem Léonie Sonning Music Prize ausgezeichnet, einem der renommiertesten musikalischen Preise weltweit, den zuvor bereits Persönlichkeiten wie Igor Strawinsky und Sir Simon Rattle erhielten.

Ticketvorverkauf telefonisch unter 07541/2033333 oder online unter