Verkürzte Öffnungszeiten, Notbetreuung, zu dünne Besetzung: Auch in den Kitas in der Region fehlt es an ausgebildetem Personal. Um dem Erziehermangel entgegenzutreten, beschreiten Arbeitgeber neue Wege. Konzept–e, der Betreiber der beiden Kindertagesstätten in der Otto–Lilienthal–Straße, setzt unter anderem auf Fachkräfte aus Südeuropa. In den Häfler Kitas arbeiten diese noch nicht. Allerdings machen sich auch die anderen Träger Gedanken und haben die Arbeitsgruppe „Fachkräfte–Recuting“ ins Leben gerufen, ist bei der Stadt zu erfahren.

„Vor vier Jahren haben wir damit begonnen, im benachbarten Ausland nach Erzieherinnen und Erziehern zu suchen“, berichtet Patricia Sigg, Mitglied im pädagogischen Leitungskreis des Trägernetzwerks Konzepte–e. Das Unternehmen entwickelt seit 30 Jahren Bildungskonzepte und setzt diese in der Praxis um. Die ersten 15 Erzieherinnen und Erzieher kamen aus Italien nach Stuttgart — inzwischen sind es überwiegend Fachkräfte aus Spanien.

Unsicherheit führt sie nach Deutschland

Konzept–e setzt im Recruting–Prozess auf eine enge Zusammenarbeit mit der Humoldt–Akademie in Spanien und dem Bildungswerk BBQ in Deutschland. Gemeinsam werben sie aktuell hauptsächlich in Spanien Arbeitskräfte an, die einen sogenannten kinderpädagogischen Studiengang absolviert haben. In Deutschland durchlaufen sie dann einen Anpassungslehrgang, den sie mit der Anerkennung zur staatlich geprüften Erzieherin abschließen können.

Obwohl die Erzieherinnen studiert haben, sei der Verdienst in ihrem Heimatland deutlich geringer als in Deutschland, verrät Sigg über die Beweggründe. „Außerdem sind die Beschäftigungsverhältnisse vor Ort häufig unsicher.“

Verständigung wird immer einfacher

Ehe die jungen Menschen nach Deutschland kommen, durchlaufen sie ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. Im Anschluss starten sie in einer gut 15–Personen starken Gruppe nach Stuttgart. Sie die ersten schwierigen Schritte gemeinsam machen zu lassen, habe sich bewährt, erklärt Sigg. Die Unterbringung bei Gastfamilien und im Bekanntenkreis der örtlichen Erzieher erleichtere den Neustart zudem. „In Spanien und Italien leben die jungen Menschen meist noch im Elternhaus.“ Konzept–e schaffe auf diese Weise einen soften Übergang.

Zunächst sind die zugewanderten Fachkräfte in einer Kita von Konzept–e als Alltagshelfer angestellt. Neben dem Vollzeitjob, in der ungewohnt fremdsprachigen Umgebung, gelte es Deutsch zu lernen. Denn im sogenannten Anpassungsjahr müssen sie das Niveau B1 erreichen. Anfangs sei die Kommunikation mit den Kollegen anstrengend und erfolge nicht selten mit Händen und Füßen, erklärt Sigg: „Das wird aber zunehmend besser.“ Nicht zuletzt, weil Konzept–e der Gruppe einen eigenen Lehrer an die Seite stellt, der die Einwanderer regelmäßig unterrichtet. Binnen eines Jahres gelte es für die Fachkräfte schließlich das Sprachniveau B2 zu erreichen, um vom Regierungspräsidium als Erzieher anerkannt zu werden.

Kostenintensives Verfahren

Bei den Kindern kämen die neuen Kräfte in der Regel gut an. „Sie finden es spannend und begrüßen unsere spanischen Fachkräfte häufig morgens mit einem fröhlichen ,Buen dia’“, gibt Sigg Einblicke in den Alltag in den Stuttgarter Kitas. Von den Eltern gebe es ebenfalls überwiegend positive Rückmeldungen. Schließlich setzen die Kitas von Konzept–e generell auf den Einsatz von Muttersprachlern im Kita–Alltag.

Fachkräfte im Ausland zu akquirieren sei kosten– und zeitaufwändig, berichtet Sigg. Die Stadt Stuttgart unterstützt das Unternehmen finanziell. „Wir haben in den letzten Jahren von der Stadt Stuttgart eine Förderung von je 4000 Euro pro Anwerbung/Arbeitsvertrag und 100 Euro Mietzuschuss für zwölf Monate bekommen.“ Weil aber der hiesige Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt sei, bleibe Kita–Trägern, die gute Kräfte suchen, kaum eine andere Wahl.

Unterstützung wäre auch in Friedrichshafen notwendig

In Friedrichshafen hat Konzept–e seine Arbeit zur Rekrutierung von Fachkräften aus Spanien und Italien bereits vorgestellt. Selbst aktiv geworden ist man hier allerdings noch nicht. Fest steht jedoch, dass man auch in Friedrichshafen die Unterstützung aus Südeuropa gebrauchen könnte. Denn allein die Debatte zum Kindergartenbedarfsplan im März hat gezeigt, dass im Betreuungsjahr 2023/24 allein für 328 Kinder unter drei Jahren kein Kita–Platz zur Verfügung steht. Die Zahl hat nicht allein mit fehlenden Fachkräften zu tun — ein Aspekt sind sie aber mit Sicherheit.