Kirchen bieten vielfältiges Angebot im Dezember

Zu mehreren Veranstaltungen laden die Kirchengemeinden Friedrichshafen im Dezember ein. Unter dem Motto „Gott entgegen“ finden viele Veranstaltungen statt. Darüber hinaus gibt es ein Berufungscoaching als Angebot der Cityseelsorge.

Spirituelle und kulturelle Angebote werden unter dem neuen Motto „Gott entgegen“ auf Plakaten, Flyern und auf www.katholisch-friedrichshafen.de/advent präsentiert. So stimmen am Freitag, 1. Dezember, das „Ankommen im Advent“ in der Bahnhofshalle oder das „Offene Singen“ im Gessler 1862 in diese geprägte Zeit ein. Natürlich dürfen der Adventsbasar und -markt in Friedrichshafen-Berg und Ettenkirch nicht fehlen, wie die Gemeinden mitteilen. Das Gebet um Frieden erhält in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk: wöchentlich in der Erlöserkirche (mittwochs), auf dem Marktplatz (freitags) aber auch mit dem Friedenslicht und Taizégebeten. Das Miteinander teilen wird sowohl beim „Adventsessen für Bedürftige“ deutlich oder beim Wochenausklang, beim Bibelgespräch mit Bibliodrama-Elementen oder bei „Film&Plausch“ über die Entstehung von „Stille Nacht“. Das Adventsprogramm verweist des weiteren auf regelmäßige Angebote wie den Adventsweg in St. Columban, einen lebendigen Adventskalender in Fischbach oder beleuchtete Adventsfenster an der evangelischen Kirche in Ailingen.

Die Cityseelsorge der katholischen Kirche in Friedrichshafen ist vielfältig aufgestellt. Ehrenamtliche und Hauptamtliche engagieren sich über den eigenen Kirchturm hinaus mit spirituellen, kulturellen aber auch seelsorglichen Angeboten. Ein besonderes Angebot ist das „Berufungscoaching WaVe“ (Wachstum & Veränderung). Dabei geht es darum, für sich herauszufinden, was die eigene Vision fürs Leben ist: Das, was wirklich zieht, was der eigenen Sehnsucht, dem Können und Wollen entspricht. In einzelnen Coaching-Schritten werden „Mosaiksteine“ erarbeitet, aus denen am Ende eine kraftvolle Vision für ein erfülltes Leben entstehen kann. Das Coaching im Einzelsetting wird im Rahmen der Cityseelsorge kostenlos angeboten oder in einem Kompaktkurs (für 125 Euro) im Dezember (Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, sowie Sonntag, 17. Dezember) im Gemeindehaus Arche St. Columban. Mehr Informationen und Anmeldung per Mail [email protected] oder telefonisch 07541/2899211.