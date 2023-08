Die halbe Welt sieht pink, denn Barbie ist im Kino zu sehen. Der erste Hollywood–Film mit der Kultpuppe verzaubert die Kinolandschaft — und auch in Friedrichshafen ist der Hype angekommen.

Der Kinofilm „Barbie“ ist in der Stadt am See ein echter Straßenfeger. Das zeigt ein Besuch im Cineplex.

Keine Barbie in Sicht

Zunächst scheint es ein ganz normaler Kino–Abend zu werden. Es duftet nach Popcorn. Die Leute stehen, bevor sie in ihren jeweiligen Sälen Platz nehmen, in langen Schlangen an, um sich damit einzudecken.

Aber wer von ihnen geht wohl in den Barbie–Film? Wo sind die kostümierten Pärchen, die rosaroten Overalls, Hosen, T–Shirts oder glitzernden Verkleidungen, die rund um den Film für Aufsehen sorgen sollen? Nicht da. Alle sind völlig „normal“ angezogen.

Ah, da drüben, eine junge Frau mit einer blonden glatten Perücke in einem schönen Kleid — ist sie vielleicht „Barbie“? „Nein“, sagt die Angesprochene, sie ziehe sich immer hübsch an, wenn sie ausgeht. Und ihre Haare seien echt, liegen heute nur besonders schön und glänzend glatt geföhnt.

Noch nie war ein Saal so pink

Es scheint, wir haben einen ausnahmsweise farblosen Abend erwischt. Denn an anderen Tagen sei das Kino nach wie vor bunter als sonst. Markus Keller aus der Kommunikationsabteilung der Scala Filmtheater Betriebe, zu denen das Cineplex in Friedrichshafen gehört, erzählt begeistert, dass die Premiere vor drei Wochen großartig gewesen sei. Mit Sektempfang und Verlosung.

Barbies Erfolg können wir gar nicht genug wertschätzen. Es war nämlich bislang ein enttäuschender Kinosommer dieses Jahr. Markus Keller

„Noch nie war ein Saal so pink wie zu dieser Premiere. Und es waren zu meiner Überraschung tatsächlich auch viele Männer anwesend, die ebenfalls großen Spaß hatten.“ Der Film spreche erfreulicherweise alle Kinofreunde an — egal welches Alter, welches Geschlecht.

„Die Vorstellungen sind quasi ausverkauft im jeweils größten Saal, an all unseren vier Kinostandorten“, sagt Keller. Und immer noch gebe es jeden Tag viele Menschen, die in pink das Kino besuchen — nur eben leider nicht heute.

Frau führt Regie

Seit drei Wochen ist Barbie die unangefochtenen Nummer 1 der Kino–Charts und hat bislang mehr als drei Millionen Kinobesucher in Deutschland begeistert. Weltweit hat Barbie bereits eine Milliarde Dollar eingespielt. Sehr passend: Es ist das erste Mal, dass dies einem Film mit einer Regisseurin gelungen ist.

Ziemlich pink: Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie in einer Szene des Films „Barbie“. (Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures/dpa )

„Wir sind sehr gespannt, wohin die Reise für Barbie noch geht“, sagt Markus Keller. Für die durch die Corona–Pandemie gebeutelte Kinobranche sei der Film enorm wichtig. „Barbies Erfolg können wir gar nicht genug wertschätzen. Es war nämlich bislang ein enttäuschender Kinosommer dieses Jahr“, so der Cineplex–Sprecher.

Alle vermeintlich großen „Hollywood–Blockbuster“ die zuvor gestartet sind, seien deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben. Indiana Jones 5, Fast & Furious 10, Mission Impossible 7, Transformers, The Flash und Arielle die Meerjungfrau hätten sich an der Kinokasse leider allesamt als Enttäuschung entpuppt. Markus Keller: „Erst Barbie, Oppenheimer und der Wetterumschwung der vergangenen Wochen haben das Kinogeschäft wieder ordentlich belebt.“

Eine Hommage an das Menschsein

Saal 3 ist auch an diesem Abend gut gefüllt. Ein Blick — ins nicht pinke — Publikum zeigt, dass er von Anfang an bei vielen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Barbie ist ein Kunstfilm und gut gemacht. Die Szenerie ist der lebensgroß gewordene Traum vieler kleiner Mädchen, die mit eben diesen Barbie–Mojo–Dojo–Casa–Häusern gespielt haben.

Barbies O–Ton, „Heute ist der schönste Tag aller Zeiten. Genau wie gestern und morgen“, prallt hart in der Realität auf. Am Ende ist der Film eine Hommage an das Menschsein, an die Toleranz und gleichzeitig eine vielschichtige und gelungene Satire über die Geschlechterrollen.

Augenzwinkernde Selbstironie

Sehr sympathisch ist die augenzwinkernde Selbstironie, mit der sich die Macher selbst auf die Schippe nehmen und der Frage nachgehen, ob Barbie ein toxisches Schönheitsidol verkörpert oder vielleicht doch feministische Vorreiterin ist. Viel Situationskomik und gute Dialoge, unfassbar viel Rosa, eingängige Musik — der Film unterhält prima.

Das war fantastisch. Ich habe gar nicht erwartet, dass der Film so viel Tiefgang hat und so viel Potenzial zum Nachdenken. Kinobesucherin

Nach der Filmvorführung verlassen die Besucherinnen und Besucher den Saal 3 mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht, und so mancher wird den Song „I’m a Barbie–Girl, in a Barbie–World“ wohl als Ohrwurm mit nach Hause nehmen.

Erste Puppe aufbewahrt

„Das war fantastisch. Ich habe gar nicht erwartet, dass der Film so viel Tiefgang hat und so viel Potenzial zum Nachdenken“, sagt die Sesselnachbarin, eine Mittfünfzigerin. Carla heiße sie, ihr Nachname tue nichts zur Sache. Aber sie verrät, dass sie die erste Barbie–Puppe ihrer Kindheit aufbewahrt hat.

Auch die Zwillinge Sarah und Helena (12), und die Schwestern Enna (8) und Polly (11), sind völlig hingerissen vom Film. „Eine tolle Geschichte, die sehr cool erzählt wird. Die haben wichtige und grundlegende Themen lustig in den Film gepackt, so dass man mit Spaß ernste Dinge versteht. Und die Darstellung der Barbie–Welt ist so, wie wir sie uns als kleine Kinder vorgestellt haben“, sagt Helena.

Aufs Herz kommt es an

Sarah ist beeindruckt von der Botschaft des Filmes: „Die sehe ich darin, dass Frauen und Männer harmonisch miteinander umgehen müssen. Barbie, sehr feminin, und Ken, der sehr männlich dargestellt wird, zeigen, dass es okay ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und dass dennoch alle gleich viel wert sind.“ Das ist auch Enna aufgefallen: „Erst als sie das Gleichgewicht hergestellt haben, ging es allen gut, und alles war wieder in Ordnung.“

Polly ergänzt: „Die Schauspieler sind glaubwürdig und die Kulissen faszinierend, obwohl alles künstlich ist. Der Film zeigt, dass Perfektion und Schönheit nicht alles sind. Dass es auf das Herz ankommt.“ Die klugen Worte beweisen: Wenn dieser Abend auch nicht pink war, er hinterlässt richtig gute Gefühle.