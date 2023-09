Im Cineplex in Friedrichshafen wird das Foyer renoviert. Deshalb bleibt das Kino im Bodensee-Center noch bis einschließlich Montag, 2. Oktober, geschlossen. Nach dem Umbau sieht der Eingangsbereich nicht nur komplett anders aus ‐ für Kunden ändert sich auch beim Kauf von Tickets und Snacks einiges.

„Wir öffnen mit einem neuen Konzept wieder. Da werden sich einige Kinogänger umsehen müssen“, kündigt Alexander Ronkartz, Theaterleiter des Häfler Kinos, an. Das Cineplex stelle nahezu komplett auf Selbstbedienungsautomaten um.

Das reguläre und zeitaufwändige Anstellen fällt damit größtenteils weg. Alexander Ronkartz

Sprich: Wer sich künftig vor Ort ein Ticket oder Essen und Trinken kaufen will, tut dies über große Bildschirme mit Touchscreen, die also über Berührungen gesteuert werden, ‐ und holt Popcorn und Co. dann einfach an der Theke ab.

Ein Konzept, wie man es schon seit einiger Zeit aus Schnellrestaurants wie Mc Donald’s kennt. Acht bis zehn der Geräte sollen laut Ronkartz im neuen Foyer stehen.

Wie sich das Aussehen des Foyers ändert

„Das reguläre und zeitaufwändige Anstellen fällt damit größtenteils weg“, so der Theaterleiter weiter. Für den Notfall werde es aber weiterhin eine Kasse geben. Für alle jene, die nicht mit den Automaten klarkommen ‐ oder für Schüler, die noch keine EC-Karte haben, um am Gerät zu bezahlen.

Die neuen Automaten sind aber lange nicht die einzige Veränderung. „Das Foyer hat jetzt zwölf Jahre auf dem Buckel“, sagt Alexander Ronkartz. Es soll durch den Umbau wesentlich moderner aussehen.

Die Umbauarbeiten im Cineplex sollen bis 2. Oktober abgeschlossen sein. (Foto: Alexander Ronkartz )

„Wir bleiben bei der Farbe rot, aber eher in die Richtung bordeaux. Es wird alles ein bisschen edler wirken.“ Der Raum biete zudem künftig deutlich mehr Sitzmöglichkeiten als in der Vergangenheit. „Im hinteren Bereich richten wir eine Lounge mit großen Bildschirmen ein“, so Ronkartz. Das Ziel: Die Kinobesucher sollen sich in dem neuen Foyer gern aufhalten.

Kinosäle werden noch nicht renoviert

Deutlich verändern wird sich laut Alexander Ronkartz auch die Theke. Sie verlängert sich um gut zwei Meter und sieht künftig anders aus. Bis auf die Popcornwärmer werde nicht mehr viel von dem „Snackkram“ sichtbar sein, berichtet Ronkartz.

Auch die sanitären Anlagen werden erneuert. (Foto: Alexander Ronkartz )

Da die Besucher ohnehin ihre Snacks und Getränke schon am Automaten ausgesucht haben, könne vieles ordentlich in Schubladen verräumt ‐ und dann bei Bedarf herausgeholt werden. Das Design der Theke soll so ansprechender aussehen, erläutert der Theaterleiter.

Die Umbauarbeiten umfassen übrigens auch die Toiletten ‐ die Kinosäle dagegen nicht. „Die sind noch nicht dran, aber das steht auch schon in Aussicht ‐ zumindest für unsere zwei ältesten Säle“, sagt Alexander Ronkartz.

Die Arbeiten im Foyer sollen bis Anfang Oktober abgeschlossen sein, sodass das Kino am Dienstag, 3. Oktober, wieder öffnen kann. Dann startet das Cineplex direkt mit einer besonderen Aktion: Es werden alle drei Filme der Kultreihe „Zurück in die Zukunft“ gezeigt.