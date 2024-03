Kinderuniversität bietet Seminare auf der IBO

Die Kinderuniversität Friedrichshafen ist zu Gast bei der IBO auf der Messe in Friedrichshafen und lädt alle interessierten Kinder und Jugendliche zwischen fünf und zwölf Jahren zum Seminartag am Samstag, 23. März, ein. Die Seminare dauern von 10 bis 11.30 Uhr. Alle Teilnehmer haben freien Eintritt auf der IBO.

Gut, sauber und fair - das ist der bessere Zwilling von Fast Food. Aber was genau steckt hinter der Ernährungsform „Slow Food“? Mit viel Spaß entdecken die Fünfjährigen, wie man mit Lebensmitteln vom Bauern nebenan, leckere Speisen zubereiten kann, die hoffentlich in Zukunft dem Burger und den Pommes Konkurrenz machen. Während die kleinsten Studenten sich natürliches Essen anschauen, widmen sich die Sieben7 bis Achtjährigen den natürlichen Inhaltsstoffen in Kosmetik. Worin stecken die Vorteile dieser Kosmetik? Was sind die großen Unterschiede und warum nicht einfach selber herstellen und die Haltbarkeit von Deos, Duschbars, Haaröle, Reinigungsmittel selbst bestimmen? Mit pfiffigen Rezepten in zehn Minuten Naturkosmetik mischen, schneller als einkaufen.

Noch nachdenklicher geht es beim Seminar für die sechs- und siebenjährigen Studenten zu. Wir denken mit dem Gehirn, das ist klar. Aber was gehört alles dazu, damit beim Denken auch etwas Sinnvolles entsteht? Die Studenten werden nicht nur sehen, wie der Mensch lernt zu lernen. Sie werden auch feststellen, dass es nicht nur eine Form der Intelligenz gibt. Auch diesen Monat können die Sieben- bis Achtjährigen aus einem weiteren Seminar aussuchen. Diesmal dreht sich alles um Mangas. Zusammen mit der Dozentin reisen die Studenten in die bunte Welt der Mangas und zeichnen ihre eigene kleine Geschichte.

Da der Seminartag im März auf der Messe stattfindet, haben die Junior-Studenten ab neun Jahren die Gelegenheit einmal einen Blick hinter die Kulissen einer großen Messe zu werfen, wo ein normaler Besucher nicht hin darf. Hier können die Studenten die Fragen stellen, die sie schon immer wissen wollten.

