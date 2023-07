Mit 17 Kindergärten ist die Katholische Gesamtkirchengemeinde der größte Träger von Kindertageseinrichtungen in Friedrichshafen. 1054 Kinder sind dort aktuell in der Obhut von 292 Erzieherinnen, von denen 126 in Vollzeit und 163 in Teilzeit arbeiten.

Die Personalnot sei wie überall groß und sie dürfte sich in den nächsten 20 Jahren kaum ändern, hieß es in dem Jahresbericht 2022/2023, den die Kindergartenbeauftragten Michaela Bentele, Judith Richter und Jasmin Lutz am Dienstag dem Gesamtkirchengemeinderat vorlegten. Die Einrichtungen arbeiteten am Anschlag. Dabei werde der Förderbedarf, mit dem die Kinder kommen, immer größer.

Kinder haben sprachliche oder motorische Defizite

Die Situation sei „dramatisch“, sagte Bentele. Immer mehr Kinder hätten einen „extrem hohen Förderbedarf“, was bedeutet, dass diese Kinder praktisch eine Eins–zu–eins–Betreuung bräuchten. Ihren Anteil schätzt die Erzieherin auf etwa zehn Prozent.

Sie tragen viel Spannungen und Wut in sich, und die muss raus. Michaela Bentele

Weitere 50 bis 60 Prozent der Kinder wiesen sprachlich oder motorisch Förderbedarf aus. Weil spezielle Fördereinrichtungen fehlen, beziehungsweise total überlaufen sind, bleiben diese Kinder in der Regel in den Kindergärten, die darauf nicht eingestellt sind. Diese neuen Belastungen und neue bürokratische Hürden wie Datenschutz überfordere die Erzieherinnen.

Kinder schlagen die Erzieherinnen

Was hinter dem „Förderbedarf“ steckt, verdeutlichte Bentele an Beispielen: Die physische Gewalt in Kindergärten nehme dramatisch zu. Kinder scheuten sich nicht, Erzieherinnen massiv zu schlagen. „Sie tragen viel Spannungen und Wut in sich, und die muss raus“, sagte die Erzieherin. Damit richtig umzugehen, sei eine große Herausforderung. Es mangle Kindern auch immer mehr an „Kulturtechniken“, das heißt, sie gingen nicht mehr auf die Toilette, sondern pinkelten in den Garten.

Oder sie können nicht aus einem Glas trinken, weil sie nur Flaschen bekommen. Es gebe Kinder, die gezielt „lügen“, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Bentele nannte als Beispiel ein Kind, das eine Erzieherin vor seinen Eltern beschuldigte, es geschlagen zu haben, was viel Aufruhr nach sich zog. Am Ende habe sich herausgestellt, dass der Vorwurf erfunden war.

Überforderte Eltern verlangen sehr viel von den Kindergärten

Geradezu sprachlos mache Erzieherinnen zuweilen der Medienkonsum der Kinder. Da fielen häufig Namen von Serien und Filmtiteln, die nur für Erwachsene bestimmt seien, so Bentele. Erzieherinnen hätten nicht selten den Eindruck, dass „Kinder bei uns zum ersten Mal mit Regeln konfrontiert werden“.

Eltern überließen weithin ihren Kindern Entscheidungen und überforderten sie damit total. Andererseits zeigten sich Eltern zunehmend überfordert, einfache Dinge wie Windeln, Ersatzkleidung oder Sonnenschutz für ihre Kinder zu organisieren. Von der Einrichtung forderten sie aber „unheimlich viel“. Geradezu geschockt sei sie, wenn sie erfahre, wie viele Eltern krank sind, sagte Bentele.

Dabei werden die Rahmenbedingungen für die Einrichtungen nicht besser. „Laut politischer Vorgabe sollen wir zwei Kinder mehr pro Gruppe aufnehmen. Wie soll das funktionieren?“, fragte Bentele. „Es ist jetzt schon dramatisch.“ Trotz allem findet sie den Erzieherinnenberuf weiterhin attraktiv. „Es lohnt sich, den Beruf zu erlernen“, sagte Bentele.

Ein Viertel der Kirchensteuern fließt in die Kindergärten

„Nach Corona sind wir in einer neuen Welt aufgewacht“, sagte Dekan Bernd Herbinger und griff das Wort von Papst Franziskus auf, der die Kirche mit einem „Feldlazarett“ verglich, das die „sozialen Wunden“ der Menschen heilt. Die Defizite in Familien seien so gewaltig, dass Kinder geradezu existenziell auf Kindergärten angewiesen wären, so Herbinger.

Das betreffe nicht nur Familien mit Migrationshintergrund, sondern gehe quer durch die Schichten. „Wir drücken uns nicht um diese soziale Verantwortung“, sagte der Dekan und rechnete vor, dass ein Viertel aller Kirchensteuergelder der Gesamtkirchengemeinde in die Kindergärten fließe. Den Beschäftigten in den Einrichtungen versicherte er: „Wir stehen hinter Ihnen.“