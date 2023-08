Kinder werden zu „Müllhelden“

Fleißige Mädchen und Jungen haben gemeinsam mit den Betreuerinnen des Spielehauses als Ferienaktion im Riedlewald Müll aufgesammelt.

„Die Kinder waren schockiert darüber, wie viel Müll weggeworfen wird“, sagt Heike Strudel, Erzieherin im Spielehaus. Sie sammelte gemeinsam mit den Kindern den Müll auf. Ausgerüstet waren die Kinder mit Müllzangen und Eimern. Der gesammelte Müll wurde auf einen Bollerwagen geladen und im Spielehaus entsorgt.

„Es sieht einfach nicht schön aus, wenn überall Müll rumliegt“, sagten die Kinder, die an der Aktion teilnahmen. Einige von ihnen hatten bereits im vergangenen Jahr während der Spielehausferien bei den „Müllhelden“ mitgemacht.

Gefunden haben die Kinder wieder allerlei: Glasflaschen, Zigarettenkippen, Verpackungen von Fastfood, Plastiktüten, Papier, Kartons und jede Menge Kleinmüll. Wieder zurück im Spielehaus gab es ein dickes Lob für ihren Arbeitseinsatz. An die Mitbürgerinnen und Mitbürger appellieren die Kinder, ihren Abfall in die Mülleimer und nicht auf den Weg, in die Büsche und in den Wald zu werfen.