Kinder schmückten Weihnachtsbäumchen

In der Innenstadt stehen 23 bunt geschmückte Weihnachtsbäumchen, die von Kindern der Häfler Kindergärten und Schulen gestaltet wurden. Die Weihnachtsbaumanhänger wurden von den Kindern liebevoll gebastelt und an die Bäumchen gehängt.

In der Goldschmiedstraße vor dem Geschäft Theurich-Einkaufswelt haben Marlene (7), Lina (7), Lilli (8) und Ella (7) aus der Klasse 2b gemeinsam mit Antje Weimann, Schulsozialarbeiterin in der Grundschule Ailingen das Bäumchen geschmückt. Das Grinsen stand den vier Mädchen im Gesicht, als sie das Bäumchen in Vertretung der Kinder der Grundschule Ailingen mit den liebevoll gebastelten Schneemännern, Herzchen, Sterne und vielem mehr schmückten. Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, freute sich, dass die Weihnachtsbaum-Aktion in den Grundschulen und Kindergärten wieder so gut angekommen ist und 14 Schulen und Kindergärten mitmachten.

Die Kinder haben vorher in vielen Stunden jeweils in ihren Klassen- und Kindergartengruppen Weihnachtsschmuck für die Bäume gebastelt. Jede Gruppe hatte einen eigenen Baum, für den sie Anhänger bastelte. Die bunten Bäumchen verschönern jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit die gesamte Innenstadt. Beim Bummeln über die Bodensee-Weihnacht oder durch die Innenstadt können die liebevoll geschmückte Bäumchen betrachtet werden.

An der Aktion beteiligt haben sich das Kinderhaus am Riedlepark, der Kindergarten Kitzenwiese, der Kindergarten und die Schule der Swiss International School Friedrichshafen, der Waldorfkindergarten Friedrichshafen, das Kinderhaus Seehasen und Wiki, der Naturkindergarten Zum Guten Hirten, die Pestalozzischule, die Bodensee-Schule St. Martin, die Kindertagesstätte beim Klinikum, das Montessori Kinderhaus St. Nikolaus, die Kindertagesstätte RatZFatz und die Grundschule Ailingen.