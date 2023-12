Kinder wünschen sich zu Weihnachten die unterschiedlichsten Dinge. Die Kinder in der Klasse 4b der Fischbacher Grundschule sollten Wunschzettel malen und schreiben. Sie durften sich etwas für andere wünschen, etwas, das nicht zu kaufen ist. Und das ist Beeindruckend. Sie fanden dabei schnell heraus, was sie in diesen Tagen bewegt. An erster Stelle stand der Wunsch, dass die Kriege beendet werden. Vor allem die in der Ukraine und in Israel wurden erwähnt.

Dass Krieg sich auch im Kleinen abspielt, ist ihnen auch schnell klar gewesen in den Gesprächen, die wir führten. Sie haben einen Pausen-Streitschlichter und sind sich einig, dass Streit und Ärger am besten mit Diskussion und Gesprächen beendet werden können. Ihnen lag aber auch die Umwelt am Herzen.

Wünsche, die bewegen

Die Kinder wünschten sich, was sie bewegt. In ihren Wünschen zeigt sich, wie sehr die derzeitige politische Lage sie bedrückt.

Vereinzelt sind es Situationen in ihrem direkten Umfeld, der Bruder, der Stress in der Schule hat oder die Familie, die ihren Vater verloren hat. Kinder machen sich viele Gedanken um Schicksal, um ihr Leben, und in den Gesprächen kam schnell heraus, dass diese Dinge für sie viel wichtiger sind, als Spielzeug, oder ein neues Fahrrad, etwas zum Anziehen oder all die Dinge, die sonst unter dem Weihnachtsbaum liegen. Lernen wir daraus.

Es liegt an uns

Es steht in unserer Macht, die Welt zu ändern, sie für die Kinder zu bereiten. Diese Kinder der vierten Klasse in Fischbach möchten ihre Wünsche teilen, die sie hier zu Papier gebracht haben.

Sie schicken sie nicht an den Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern richten sich damit an die Erwachsenen. Sie wünschen uns allen damit schöne Weihnachten und eine gute Zukunft für die Welt, in der sie später leben.