Kurioser Fall mit Happy End: Ein Kleinkind hatte vor gut einem Monat auf einem Parkplatz im Bereich des Friedrichshafener Flughafens mehrere tausend Euro Bargeld gefunden. Nun konnte der Besitzer des Geldes ermittelt werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Ein Geldbündel mit zahlreichen Euro-Scheinen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro sowie ein kleiner US-Dollar-Betrag - diesen ungewöhnlichen Fund hatte das zwei Jahre alte Kind gemeinsam mit seinem Vater im Dezember gemacht. Sie meldeten sich bei der Polizei, die das Bargeld sicherstellte.

Der Verlierer kündigte bereits an, einen großzügigen Finderlohn an den Finder übergeben zu wollen. Ein Polizeisprecher

„Ein 37-jähriger Mann konnte als der Verlierer das Geldes ermittelt werden“, sagt Polizeisprecher Simon Göppert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge habe er das Bargeld für einen Auto-Kauf bei sich gehabt, bevor er es verlor.

Mann will großzügigen Finderlohn zahlen

Aber wie konnte er der Polizei beweisen, dass es sich um sein Geld handelt? „Weil er unter anderem die Stückelung des Geldes kannte, er die Abhebung nachweisen konnte und die Angaben des Mannes allgemein nachvollziehbar und schlüssig sind, besteht aktuell kein Zweifel daran, dass der 37-Jährige der Eigentümer ist“, erläutert Göppert.

Grundsätzlich habe der Finder Anspruch auf den im Gesetz geregelten Finderlohn. Bei mehr als 500 Euro, muss der Besitzer dem Gesetz nach für alles, was über den Wert von 500 Euro hinausgeht, einen Finderlohn von drei Prozent bezahlen.

„Der Verlierer kündigte bereits an, einen großzügigen Finderlohn an den Finder übergeben zu wollen“, berichtet der Polizeisprecher.

Noch hat der 37-Jährige sein Geldbündel allerdings gar nicht wieder. „Das Geld, das sich zwischenzeitlich beim Fundamt befand und von der Polizei beschlagnahmt wurde, wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zeitnah wieder an den Mann übergeben“, so Göppert.