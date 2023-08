Friedrichshafen

Kids–Club–Fußballcamp des FC Bayern in Friedrichshafen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Der VfB Friedrichshafen stellt sein Gelände für den Kids-Club des FC Bayern München zur Verfügung. (Foto: Thorsten Kern )

Mal wieder macht der Kids–Club des FC Bayern München in Friedrichshafen Station. Das Fußballcamp startet am Dienstag und endet am Donnerstag.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 18:55 Von: Nico Brunetti