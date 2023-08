Kids–Club: FC Bayern München kommt gerne nach Friedrichshafen

Der FC Bayern München bietet für seinen Kids– Club jährlich in ganz Deutschland und teilweise sogar in anderen europäischen Ländern ein Fußballcamp an. Zu einem festen Halt hat sich der Standort Friedrichshafen entwickelt. Über die Testspiele der Bundesligisten sowie den MTU–Cup sei eine enge Verbindung zum FC Bayern vorhanden. „Der deutsche Rekordmeister hat dann vor sieben, acht Jahren bei uns angefragt, ob das möglich ist“, sagt Klaus Segelbacher, der zusammen mit Andreas Müller–Hirlinger und Dragan Novakovic die Fußballabteilung des VfB Friedrichshafen leitet. Die Häfler bejahten das, weshalb nun vom vergangenen Dienstag bis Donnerstag ein weiteres Mal das FCB–Kids–Club–Fußballcamp in Friedrichshafen halt machte.

„Wir fühlen uns beim VfB Friedrichshafen seit Jahren sehr wohl“, betont Niclas Hauser, 25–jähriger Werkstudent beim FCB–Kids–Club im Bereich Eventma–nagement. Besonders schätzen die Münchener die Hilfe vor Ort. Hier nennt Hauser namentlich den Platzwart Walter Hahn, der den deutschen Rekordmeister in der vergangenen Woche „super unterstützt“ habe. In Friedrichshafen gebe es den Vorteil, ein Restaurant direkt auf der Sportanlage zu haben. „Das ist eine Toplösung“, sagt Hauser. Zusätzlich müsse der Gastgeber natürlich noch Kabinen sowie mindestens einen Fußballplatz zur Verfügung stellen.

Jeder soll sich abgeholt fühlen

Für den FC Bayern ist es wichtig, möglichst alle Gebiete abgedeckt zu haben. „Wir haben in ganz Deutschland unsere Fans und wollen ihnen das ermöglichen, indem wir vor Ort kommen“, berichtet Hauser. Friedrichshafen war auch deshalb interessant, da der Champions–League–Teilnehmer laut Segelbacher in Oberschwaben/Bodensee nach einem geeigneten Partner Ausschau hielt. In diesem Jahr haben 72 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren beim FCB–Kids–Club–Fußballcamp in Friedrichshafen mitgemacht, auch das FC–Bayern–Maskottchen „Berni“ durfte nicht fehlen. Dabei „dreht sich alles um den FC Bayern“, so Hauser. „Das ist für Fans und Mitglieder im FCB–Kids–Club, wir wollen sie an den Verein binden.“ Für alle Teilnehmer gibt es ein Set, Medaillen, Pokale und Giveaways. „Uns ist wichtig, dass alle Gewinner sind und sich jeder abgeholt fühlt“, betont Hauser.

Sieben Trainer boten den Teilnehmern an allen Tagen von etwa 10 Uhr bis 16 Uhr Programm. Auf dem Plan standen: „Stationstraining, passen, schießen, dribbeln“, sagt Hauser. Zudem versucht der FC Bayern, den Teilnehmern auch außerhalb des Sportplatzes einiges zu bieten. „Sie spielen Quiz oder schauen Videos“, skizziert Hauser. Bei den heißen Temperaturen in der Vorwoche galt es darüber hinaus, besonders auf die Gesundheit der Kleinen zu achten. Zur Abkühlung stellte der FCB ein Zelt auf, „die Pausen wurden großzügig eingehalten“, hat Caroline Steinbach, Vereinsmanagerin des VfB Friedrichshafen, eine professionelle Durchführung beobachtet. „Die Kinder sind superglücklich, das siehst du in den Kinderaugen. Wir freuen uns, dass sie hier halt machen“, so Steinbach.

Der Höhepunkt für viele Kinder ist die Austragung der Turniere. Für den elfjährigen Timo lief es sehr gut. Er kommt aus Memmingen und hatte Spaß an den Spielen. Tatsächlich durfte er sich am Ende mit seiner Mannschaft auch über den Finalsieg freuen. Unter den Augen seines stolzen Vaters Richard Wiblishauser. Der 58–Jährige nahm die erste Möglichkeit eines Besuches am dritten und letzten Tag wahr. „An den ersten beiden Tagen waren die Eltern nicht gewünscht“, berichtet Wiblishauser und begrüßt es, dass die Kinder erst einmal nur unter sich sind. Für ihn ist das Wichtigste: „Die Kinder müssen tolle Erinnerungen mitnehmen“, sagt Wiblishauser. Und er ist auch der Überzeugung, dass das der Fall ist. Für das FCB–Kids–Club–Fußballcamp nehmen nicht umsonst manche Teilnehmer auch weite Wege auf sich. Laut Segelbacher kamen auch schon Menschen aus Hamburg oder Berlin nach Friedrichshafen.

Der Spaß steht im Vordergrund

Hauser erklärt, dass der Spaß absolut im Vordergrund steht. Für den leistungsbezogenen Sport ist das FC Bayern Campus da. Der VfB Friedrichshafen erhofft sich durch die Gastgeberrolle eines solchen Events übrigens keinen Zulauf. „Ziel ist das nicht“, betont Segelbacher. Aber wenn es einem Spieler auf der Anlage der Häfler so gut gefällt, dass er sich in der Nachwuchsabteilung beim Fußball–Landesligisten anmelden will, dann nimmt das der VfB auch gerne mit.