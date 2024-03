Sie reiste drei- bis viermal im Jahr von Rumänien nach Deutschland ein, um hier zu betteln. Manchmal auch zum Knacken von Opferstöcken in Kirchen. Wie in den vergangenen beiden Jahren in St. Nikolaus in Friedrichshafen und St. Maria in Meckenbeuren. Aus der Untersuchungshaft vorgeführt, gestand sie vor dem Amtsgericht Tettnang 13 angeklagte Fälle.

Eigentlich sind Opferstöcke dazu da, Kirchgänger um eine Spende für eine gute Sache zu bitten. Die 44-jährige Rumänin hat da wohl etwas missverstanden. Sie räumte über Monate hinweg die in die Wand eingelassenen, verschlossenen Opferstöcke aus. Entnahm in der Regel zwischen 35 und 50 Euro, in Ausnahmefällen auch einmal 100 Euro. „Zur Bestreitung ihres täglichen Bedarfs“, wie sie den Dolmetscher übersetzen ließ.

Videoaufnahmen angefertigt

Einem misstrauisch gewordenen Mesner von St. Nikolaus war aufgefallen, dass über einen Zeitraum von März bis Oktober 2023 keine Geldscheine mehr in den Opferstöcken lagen. Also fertigte er, mit Genehmigung des Datenschutzbeauftragten der Diözese Rottenburg Videoaufnahmen an, auf denen die Diebin zu erkennen war.

Um sie zu überführen, wurde außerdem ein Zehn-Euro-Schein mit einem Klebestreifen im Opferstock deponiert. Diesen fand die Polizei bei der Durchsuchung ihrer Wohnung neben anderen Einbruch-Utensilien.

Keine Arbeit gefunden, stattdessen geklaut

Die 44-Jährige verteidigte sich damit, sie habe in Deutschland arbeiten wollen, aber nichts gefunden. In Rumänien habe sie Sozialhilfe bezogen. An die einzelnen Beträge auf ihren kirchlichen Raubzügen konnte oder wollte sie sich nicht mehr erinnern.

Die Staatsanwaltschaft hielt der Angeklagten, die bereits achtmal rechtskräftig verurteilt wurde, zugute, dass sie alle Vorwürfe gestanden hatte. Damit kürzte sie den Prozess erheblich ab. Aktuell warf er der Frau 13 Diebstähle in besonders schweren Fällen vor. Er beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Kein Wort der Reue

Diesem Antrag folgte Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Rittmann komplett. Er zeigte sich enttäuscht, dass die Verurteilte in ihrer letzten Äußerung kein Wort der Entschuldigung fand für die Armen, für die das von ihr gestohlene Geld aus den Opferstöcken gedacht war.

Da die Angeklagte bereits sechs Monate in Untersuchungshaft saß, wurde der Haftbefehl aufgehoben. Nach dem Urteil wurden ihre Handschließen gelöst, sie durfte in die Freiheit. Ihr Sohn, der bei Bekannten in Ravensburg wohnt, wartete bereits auf sie.