Unklare Aussichten für rund 5000 ZF-Mitarbeiter: Betriebsrat und Standortleitung haben sich noch immer nicht auf ein sogenanntes Zielbild für knapp die Hälfte der Belegschaft in Friedrichshafen einigen können. Der Betriebsrat erklärte die Verhandlungen am Dienstag gar für gescheitert - was beim Unternehmen für Überraschung sorgte.

Ziel der Arbeitnehmervertretung war es, für die ZFler in der Konzernzentrale und der Entwicklung eine Beschäftigungssicherung bis 2028 zu erreichen. Das allerdings habe das Unternehmen ausgeschlossen, so die Kritik.

„Wir sind total gefrustet und enttäuscht“, sagte Franz-Josef Müller, Betriebsratsvorsitzender des „Betriebs Z“. Dort sind 5000 Mitarbeiter beschäftigt, die für die Konzernzentrale, die zentrale Forschung und Entwicklung sowie für das Segment autonome Transportsysteme tätig sind.

ZF hat hohe Schulden

Ihnen habe er auf der Betriebsversammlung am Dienstag in der Messe mitteilen müssen, dass es für ihren Bereich immer noch keine Zielvereinbarung gebe - und damit auch keine Perspektive, wie sicher ihre Jobs in Zukunft sind.

Seit September 2022 sei in vielen Runden verhandelt worden, so der Betriebsrat. Und auch Eckpunkte für eine Vereinbarung habe es eigentlich schon gegeben. „Aber die wurden wieder kassiert“, sagt Müller. Besonders bitter: Das Hauptanliegen, eine Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter des „Betriebs Z“ bis 2028, sei von der Standortleitung ausgeschlossen worden.

Betriebsräte und Gewerkschafter: Igor Panic (von links), Helene Sommer, Achim Dietrich und Franz-Josef Müller kritisieren die ZF-Standortleitung. (Foto: Florian Peking )

Hintergrund ist nach Ansicht des Betriebsrats die schwierige finanzielle Lage, in der sich ZF befindet. „Das Unternehmen hat sich durch die Zukäufe von Wabco und TRW in Milliardenhöhe verschuldet“, sagte Achim Dietrich, Vorsitzender des ZF-Gesamtbetriebsrats.

Hinzu kämen die zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre sowie die hohen Zinsen. „Massive Einsparungen“ soll es deshalb geben, so Dietrich, es sei zum Beispiel ein Einstellungsstopp verhängt worden.

Unternehmen wartet Analysen ab

Personalleiter Frank Iwer zeigte sich am Dienstag verwundert über die drastischen Verkündung des Betriebsrats. Er habe den Kollegen erst kürzlich mitgeteilt, dass es den expliziten Auftragt des Vorstands gebe, die Verhandlungen für den „Betrieb Z“ schnell zum Abschluss zu bringen.

„Wir sind auch bereit, hohe Garantien zu geben“, sagte Iwer. Eine Beschäftigungssicherung sei somit nicht vom Tisch. Nur beim Zeitraum und den Rahmenbedingungen habe das Unternehmen andere Vorstellungen - und hierfür wolle man noch weitere Analysen erstellen lassen.

Frank Iwer ist Personalleiter bei ZF Friedrichshafen. (Foto: Foto: Andreas Pleines )

Diese Analysien kommen unter anderem von der Unternehmensberatung McKinsey, weshalb die Betriebsräte die Gefahr harter Einschnitte sehen. Laut Frank Iwer bringt McKinsey - und neben ihnen noch weitere Berater - lediglich einen hilfreichen „neutralen Blick von außen“.

„Wir brauchen valide Zahlen“, sagt Frank Iwer und versichert: „Es ist nicht so, dass wir tausende Entwicklerjobs irgendwohin verlagern wollen.“ Er gehe davon aus, dass Betriebsrat und Unternehmen bald wieder an einem Tisch sitzen und auf einen Nenner kommen werden - vielleicht schon gegen Ende Februar.

Bereich Nutzfahrzeugtechnik hat schon ein Zielbild

Für den „Betrieb N“ in Friedrichshafen - er umfasst die Produktion der Divisionen Nutzfahrzeugtechnik und Industrietechnik sowie den Bereich Aftermarket mit rund 5500 Mitarbeitern - gibt es bereits eine Zielvereinbarung. Wie berichtet, enthält sie unterschiedliche Maßnahmen, die die Produktion in Friedrichshafen dauerhaft rentabel halten und zugleich möglichst viele Jobs sichern sollen.

Zentral dabei: Für das Nutzfahrzeuggetriebe Traxon, einen Verkaufsschlager, richtet ZF am Standort in Friedrichshafen eine zweite Montagelinie ein. Eigentlich sollte diese in Ungarn entstehen.

Betriebsrat will vor der Zentrale mobilisieren

Zielbilder sind inzwischen an den meisten deutschen ZF-Standorten ausgehandelt worden. Die Mitarbeiter im „Betrieb Z“ aber hingen nun gewissermaßen in der Luft, sagt Franz-Josef Müller. Er hoffe, dass das Unternehmen auf den Betriebsrat zugeht. „Ansonsten müssen wir weiter Druck ausüben. Wir lassen uns das nicht gefallen“, so Müller.

Apropos Druck: Die Betriebsversammlung am Dienstag wurde laut Achim Dietrich formal unterbrochen - und kann damit zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort fortgesetzt werden.

„Wir wollen die Versammlung im Januar fortsetzen - dann nicht in der Messe, sondern vor der Hauptverwaltung.“ Gut möglich also, dass es bald laut wird vor der Konzernzentrale. „Und der Rathausplatz ist dann auch nicht weit“, fügt Dietrich an.