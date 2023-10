Einen kleinen Festakt war es den Verantwortlichen wert, dass die Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH (ZAI) die 1000. Rissprüfung an einem Tanksegment von Ariane-Trägerraketen vorgenommen hat. Die ZAI arbeitet in diesem Feld mit der MT Aerospace AG in Augsburg zusammen. Und sie ist ein wichtiges Geschäftsfeld des Zeppelin-Konzerns, das auf eine interessante Geschichte zurückblickt und selbst Prüfer anderer Unternehmer ausbildet und qualifiziert.

Eine Rissprüfung ist eine Untersuchung ‐ in diesem Fall an einem Teil der Trägerrakete Ariane 6 ‐ eines Segments des Tanks von Trägerraketen. Die Ariane-Reihe befördert damit vornehmlich Satelliten in ihre Umlaufbahn. Dabei wird das Aluminium-Bauteil bei Zeppelin mehreren Stufen unterzogen. Einfach erklärt wird es gebeizt, womit jegliche Staub- und Fremdstoffe von dem Alu-Teil entfernt werden.

Mit dem Auge prüfen

Danach wird es nach mehreren Waschvorgängen mit einer fluoreszierenden Flüssigkeit behandelt und erneut gesäubert, um diese zu entfernen. Sollte es jetzt an irgendeiner Stelle des Werkstückes noch einen Riss geben, dann würde dort die fluoreszierende Flüssigkeit erhalten bleiben und sichtbar werden. Die Rissprüfung wird dann von erfahrenen und speziell ausgebildeten Mitarbeitern vorgenommen ‐ Millimeter für Millimeter mit dem menschlichen Auge, da kommt kein Scanner zum Einsatz.

Die Prüfer werden speziell für die Luftfahrt nach einer deutschen Industrienorm ausgebildet und qualifiziert. Darüber hinaus werden diejenigen, die die Ariane-Segmente begutachten sollen, einer gesonderten Prüfung durch den Kunden MT Aerospace unterzogen. ZAI bildet darüber hinaus auch rund 1000 Prüfer anderer Unternehmen pro Jahr aus und qualifiziert diese. Wer in diesem Bereich arbeitet, muss regelmäßig eine erneute Prüfung über sich ergehen lassen und die findet bei ZAI statt.

Werkstücke werden nicht zerstört

Es müssen kleinste und für das ungeübte Auge kaum sichtbare Oberflächenfehler an den Werkstücken gefunden beziehungsweise gesucht werden. Dabei handelt es sich um die sogenannte zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Sollte ein Fehler gefunden werden, entschiedet der Hersteller, wie damit weiter umgegangen wird. Das Bauteil als solches wird durch die Prüfung nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Kerstin Kleemann, Geschäftsführerin der Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH, und Markus Vöge, CEO von Zeppelin Systems übergeben den Award zur 1000. Rissprüfung eines Ariane-Segmentes an Hermann Ackermann und Uwe Düfert (von links). (Foto: Ralf Schäfer )

Das Team der für die Rissprüfung zuständigen Mitarbeiter der Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH und der MT Aerospace vor einem der Tank-Segmente der Trägerrakete Ariane 6. (Foto: Ralf Schäfer )

Diese Arbeit hat Geschichte. Nicht nur, dass der Zeppelin Konzern sich ursprünglich ja mit dem Bau der Luftschiffe befasst hat. In der Geschichte des Konzerns gab es in den 1950er-Jahren schon die Metallwerke Friedrichshafen GmbH, später Zeppelin-Metallwerke GmbH, aus der 1995 die Zeppelin GmbH wurde. Und neben dem Anlagenbau und dem Baumaschinensektor gibt es heute noch die Zeppelin Aviation & Technologies Service GmbH, die aus Konzernteilen hervorging, die sich schon Ende der Achtziger Jahre mit dem Bau von Tanksegmenten für die Trägerraketen Ariane 4 befasst haben.

Rissprüfung blieb in Friedrichshafen

Zeppelin übernahm seinerzeit auch die Produktion von Tankböden der Ariane und ab 1990 die Herstellung von Wassertanks im Auftrag der Firma Alenia und für die MBB Bremen. Zwischen 1994 und 2000 entwickelte Zeppelin Treibstofftanks für die Ariane 5. Dieser Geschäftszweig wurde 1999 zwar an die MAN Technologie, die später in der MT Aerospace AG in Augsburg aufging, verkauft. Die Beizung und Rissprüfung aber blieb in Friedrichshafen bei Zeppelin erhalten.

Ein Ariane 6 Segment während dem Rissprüfprozess auf der Beiz- und Rissprüfvorrichtung. Das Eindringmittel wird nach der Einwirkzeit mit Wasser abgewaschen. Zur Überwachung des Prozessschrittes findet dieser unter UV-Licht statt. (Foto: Zeppelin )

Ein Tank der Ariane besteht aus 16 Segmenten, die zweimal geprüft werden müssen. Das sind 32 Prüfungen für einen Tank. Und Zeppelin gehört zu den wenigen Firmen am Markt, die in der Lage sind, derart große Teile für die Luft- und Raumfahrtbranche zu beizen. Nach 1999 wurde die technische Expertise für die Bedürfnisse der Luft- und Raumfahrt weiter ausgebaut. Aus dem verbleibenden Bereich, der nicht verkauft worden war, wurde die QM Service, später die Aviation & Industrial Service GmbH, die seit 2020 so heißt.

Auch wenn die Produktion an die MT Aerospace ging, arbeiten die beiden Firmen eng zusammen. Das ist auch der Grund, warum Vertreter aus Augsburg an dem Festakt teilnahmen und ebenfalls einen Preis für die 1000. Rissprüfung erhielten.

Mit Corona kam auch für die ZAI eine Krise. Die Luftfahrt ging stark zurück, weil Auftragsstorno bei Flugzeugherstellern auch bei den nachgelagerten Lieferketten, zu denen ZAI gehört, Folgen hatte. Heute aber, freut sich Kerstin Kleemann, Geschäftsführerin bei ZAI, dass sich die Lage erheblich verbessert habe. „Die Luftfahrt ist zurück und die Raumfahrt ist stärker geworden“, sagt sie.

Wettlauf zum Mars

Und Letztere konzentriert sich laut Kerstin Kleemann gerade auf den „Wettlauf zum Mars“. Zusammen mit MT Aerospace hat die ZAI aber erst einmal einen Treibstofftank für die Ariane Next, einer wiederverwendbaren Rakete, die für die ESA entwickelt wurde, gebaut. Für die derzeit 83 Mitarbeitenden der ZAI an den Standorten Hamburg, St. Augustin bei Bonn und Friedrichshafen wird die Zukunft bei der Zeppelin-Tochter nicht langweilig.