Das Vorgehen in Sachen Trinkwasserbrunnen ist kein Ruhmesblatt für die Stadt.

Andere Städte behalten ihre hohe Zahl von Trinkbrunnen trotz strengerer Bestimmungen bei. Friedrichshafen dagegen schafft noch die wenigen Trinkbrunnen ab, die sie hat.

In Ravensburg hat Pragmatismus das letzte Wort ‐ in Friedrichshafen Bedenkenträgerei. Falls es Klagen über die Wasserqualität geben sollte, wäre die Stadtverwaltung jetzt rechtlich aus dem Schneider. Bürgerfreundlich ist ihr Handeln in diesem Fall aber nicht.