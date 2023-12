Den FC Dostluk Friedrichshafen beschäftigen gerade Zukunftssorgen. Ab 1. Januar 2024 hat der Fußball-A-Ligist keinen Platz mehr zum Trainieren und zum Spielen - Grund ist das Ende des Nutzungsvertrages beim SC Friedrichshafen, der nicht daran interessiert ist, diesen zu verlängern.

Schon im März 2023 teilte der B-Ligist dem FC Dostluk die Kündigung mit, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt das der SC mit unterschiedlichen Ansprüchen. „Aus Kulanz“ durfte der Vierte der Kreisliga A2 noch bis Jahresende die Plätze für seine Trainingseinheiten sowie auszutragenden Heimspiele nutzen. Nun muss der FC Dostluk eine neue Lösung finden.

Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass nicht der SC Friedrichshafen verantwortlich für den FC Dostluk ist, sondern der FC Dostluk für sich. SC-Vorsitzender Timmermann

Ein schlechtes Gewissen hat der SC deshalb nicht. Im Gegenteil, wie der Vorsitzende Detlef „Tim“ Timmermann deutlich macht. Er erinnerte daran, dass es sein Verein war, der dem FC Dostluk im Frühjahr 2021 nach dem Ende bei den Sportfreunden Friedrichshafen eine Heimat gegeben habe. Allgemein sei der SC solidarisch unterwegs, das bewies er unter anderem durch die jahrelange Aufnahme des HSK Croatia.

„Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass nicht der SC Friedrichshafen verantwortlich für den FC Dostluk ist, sondern der FC Dostluk für sich. Es ist schlimm genug, dass der Verein, der in einer Notsituation geholfen hat, nun den Schwarzen Peter hat“, so der SC-Vorsitzende Timmermann gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Warum es kein „Machtwort“ der Stadt geben wird

Die Entscheidung des SC stellt den FC Dostluk vor eine bekannte Herausforderung. In seiner nunmehr 40-jährigen Vereinshistorie war der Club immer bei unterschiedlichen Vereinen Gast. Rund 15 Jahre beim VfB, dann einige Jahre bei den Sportfreunden und nun beim SC.

„Das ist unser Schicksal“, meint Ömer Albayrak, seit 2019 Vorsitzender beim FC Dostluk. Eine unbefriedigende Situation für den 43-jährigen gebürtigen Kressbronner. „Klar, macht das Sorgen. Das sollte der gesamten Liga Sorgen machen, wenn eine Mannschaft plötzlich keine Spielstätte mehr hat. Unsere Spieler sind nervös“, sagt Albayrak. Zumal er betont: „Es ist ja nicht so, dass es keine Lösung geben kann. Man muss nur kooperativ sein.“

Die Kündigung des Pachtvertrags zwischen dem FC Dostluk und dem SC Friedrichshafen hat nichts mit der aktuellen Sperrung des vom FC Friedrichshafen genutzten Kunstrasenplatzes beim Berufsschulzentrum zu tun. Stadt Friedrichshafen

Am liebsten wäre dem Verein ein „Machtwort“ der Stadt Friedrichshafen, der da aber nach Angaben von Pressesprecherin Monika Blank die Hände gebunden sind. „Bei von Vereinen gepachteten beziehungsweise vereinseigenen Vereins- beziehungsweise Spielflächen besteht weder für den SSV (Stadtverband Sporttreibender Vereine, Anm. d. Red.) noch für die Stadt Friedrichshafen ein Mitsprache-, Durchgriffs- oder Anweisungsrecht“, schreibt Blank auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Und solange „keine geeigneten, freien Flächen in Friedrichshafen“ für den FC Dostluk vorhanden sind, kann „eine Lösung nur in einer Kooperation mit Vereinen liegen, die über Plätze verfügen und eine Doppelnutzung ermöglichen“, so Blank. Hinter vorgehaltener Hand soll es laut Albayrak längst beschlossen sein, dass die FC-Jugend 2024 beim SC unterkommt. Einen Zusammenhang dementiert die Stadt vehement: „Die Kündigung des Pachtvertrags zwischen dem FC Dostluk und dem SC Friedrichshafen hat nichts mit der aktuellen Sperrung des vom FC Friedrichshafen genutzten Kunstrasenplatzes beim Berufsschulzentrum zu tun.“

Wir haben beim SC sogar unseren Müll mitgenommen, der SC durfte unser bewegliches Tor benutzen. Ömer Albayrak

Gleichzeitig skizziert die Stadt, dass sie schon im Jahr 2022 vom FC Dostluk und dem SC über „Herausforderungen in ihrer Zusammenarbeit und über einen bevorstehenden Kündigungswunsch des SC Friedrichshafen“ informiert worden sei. Das wurde erfolgreich hinausgezögert, jetzt ist die Situation allerdings eingetreten. So richtig erklären kann sich der FC Dostluk nicht, warum die Vereine in Friedrichshafen sich aktuell sträuben, den Club aufzunehmen.

„Wir haben beim SC sogar unseren Müll mitgenommen, der SC durfte unser bewegliches Tor benutzen. Außerdem haben wir dort im Vereinsheim unsere Weihnachtsfeier und unsere Saisoneröffnung gemacht, um dem Verein etwas Gutes zu tun“, berichtet Albayrak. Während der Corona-Pandemie sei der FC Dostluk zudem der einzige Club in Friedrichshafen gewesen, der für die Menschen in Quarantäne eingekauft hat.

Viele Gespräche sollen zu einer Lösung führen

„Da es auch das Ziel von Stadt und SSV ist, dass der FC Dostluk weiterhin seine sportlichen Aktivitäten betreiben kann, ist der SSV aktuell mit allen Vereinen im Gespräch, um für den FC Dostluk Spielflächen für die bevorstehende Rückrunde 2024 und darüber hinaus zu finden“, betont die Stadt, die aber auch die Änderung bekräftigt, dass der A-Ligist unabhängig von der ausgesprochenen Kündigung durch den SC seit 2023 auch die Nebenkosten der Plätze selbst tragen muss.

Albayrak hofft inständig, dass das zum Erfolg führt, und ist auch zuversichtlich. Schließlich habe die Anzahl der Mannschaften bei den anderen Häfler Clubs abgenommen und die Kapazitäten seien vorhanden. Weiter sei der FC Dostluk pflegeleicht, wünscht sich mit seinen etwa 40 Fußballern nur für rund zehn bis 15 Stunden in der Woche eine Fläche zum Trainieren und zum Spielen. „Ein eigenes Gelände und Vereinsheim sind nicht unser Anspruch“, betont Albayrak.

Der Verein sei stark am Wachsen, längst kein rein türkischer Verein mehr und würde zukünftig auch gerne Jugendarbeit betreiben. Albayrak: „Es ist die beste Möglichkeit, um zu zeigen, dass Integration in Friedrichshafen funktioniert und diese Menschen nicht isoliert werden.“ Spätestens im Januar soll das Problem gelöst sein, um sich gut auf die am 10. März 2024 startende Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A2 vorzubereiten.