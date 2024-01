Die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes war einst Bestandteil der Uferparkgestaltung. Alle bisherigen Pläne zum Bahnhofvorplatz aber sind obsolet, weil es ganz neue Voraussetzungen gibt und die Pläne nicht mehr umsetzbar sind. Der Ratsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) hat am Dienstag darüber gesprochen.

Zunächst hat die Stadtverwaltung den Stand der Dinge und die Anforderungen definiert, die an den Platz gestellt werden. In erster Linie sind es die Haltestellen, von denen im bisherigen Plan viel zu wenig auftauchen. Somit sind alle Ergebnisse aus dem Ideenwettbewerb „Neugestaltung Uferpark inklusive Friedrichstraße und Bahnhofvorplatz“ aus dem Jahr 2017 überholt und müssen überarbeitet werden. Gebraucht werden mindestens elf Haltestellen. Und das auch, wenn die Fernbushaltestelle an den Franziskusplatz verlegt würde, wie es von der Verwaltung vorgeschlagen wird.

Hoher Handlungsbedarf

Den hohen Handlungsbedarf, den die Stadtverwaltung in diesem Punkt gesehen hat, sieht auch Ulrich Heliosch (Grüne), der seit Jahren das Thema der nicht überdachten und unkomfortablen Haltestellen anmahnt. Er wunderte sich, dass es immer noch keine Haltestellen mit Dächern am Bahnhof gibt. In diesem Zusammenhang störte ihn an dem Vorschlag des weiteren Vorgehens seitens der Stadtverwaltung, dass ab Sommer 2024 das Thema weiter bearbeitet werden soll. „Warum sollen wir jetzt noch einmal über ein halbes Jahr verschenken?“, fragte Heliosch.

Die Stadt will das Umfeld des Bahnhofplatzes mit einbeziehen und einiges verlagern. So könnten Busse auf der Friedrichstraße, der Fernbus am Franziskusplatz halten und die Schillerstraße für weitere Parkplätze oder Haltestellen genutzt werden. Für den Leiter des Stadtbauamtes, Wolfgang Kübler, sind die weiteren Daten des Verkehrsentwicklungsplanes wichtig, die gerade zusammengestellt würden. Und das alles dauert bis Sommer.

Parkplätze verlegen

Ulrich Heliosch würde das Projekt in der Priorität deutlich nach vorne schieben. „Wenn heute Busse abbiegen, fahren die über den Wartebereich auf dem teils Menschen stehen. Die Busse sind größer geworden. Eine Verschönerung von etwas anderem ist nicht so wichtig, wie eine Verbesserung in diesem Bereich“, sagte er. Er schlug eine Maßnahme vor, die schnell umgesetzt werden könnte. Die „Kiss&Ride“-Parkplätze vor dem Bahnhof könnten verlagert werden. Das wäre auch an der Eugenstraße machbar. Noch besser wäre, so Heliosch, eine Kurzparkmöglichkeit im Parkhaus. Da müsse man mal mit dem Stadtwerk am See sprechen. Wenn diese Parkplätze wegfallen könnten, hätten die Busse auch mehr Wendeplatz.

Heinz Tautkus (SPD) sieht auch den Franziskusplatz am Limit. Ein Halten der Busse auf der Friedrichstraße sei zwar denkbar, sollte aber nur in geringem Umfang stattfinden. Eine Möglichkeit sieht er auch darin, die Schillerstraße zu nutzen. Die großen Bäume auf dem Platz müssten aber auf jeden Fall erhalten bleiben. Auch Philipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen) hält die Grünfläche für einmalig. Er schlug vor, die Abstellplätze der Deutschen Bahn zumindest in die Schillerstraße zu verlegen und forderte wie Jochen Meschenmoser (Freie Wähler) und Ulrich Heliosch dringend überdachte Bushaltestellen.

Alternativen gibt es einige

Martin Eble (CDU) brachte die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Busparkplatzes für das Seehotel ins Spiel und schlug dafür eine „Hybrid-Parkmöglichkeit eines normalen Busparkpatzes“ vor, damit schon mal etwas mehr Platz gewonnen sei.

Der Antrag von Ulrich Heliosch, die gesamte Maßnahme vorzuziehen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Im Sommer soll es weitergehen.