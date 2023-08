Es sei ein "schlimmes Tatgeschehen", das eine "kleine Stadt aufgerüttelt und bis ins Mark erschüttert" habe, sagte Klaus-Martin Rogg, Verteidiger des Angeklagten im Fall Markdorf, am Freitag. Es seien Wunden entstanden, die teilweise bis heute nicht verheilt seien.

Trotzdem, so Rogg weiter, sehe er den Tatbestand des Mordes nicht erfüllt. Sein Mandant, ein 48-jähriger Mann mit albanischem Pass aus Pfullendorf, habe an diesem Samstag im Januar nicht geplant, seine Frau zu erschießen. Er habe das Geschäft in der Hauptstraße in Markdorf aufgesucht, um einen letzten Versuch zu starten, seine getrennt lebende Ehefrau zurückzugewinnen.

Doch als diese ihn mit einem, aus Sicht des Angeklagten höhnischen, "Hau ab!" abspeisen wollte, sei er durchgedreht. Eine "seelische Entladung, ein Affektdurchbruch", nannte das der Verteidiger.

Welche Rolle spielten Drogen und Alkohol?

Dass er derart ausgerastet sei, liege auch an den patriarchalischen Strukturen, in denen der Mann "gefangen" sei. Das in Albanien oft praktizierte Gewohnheitsrecht sehe vor, dass ein Mann seine Ehre verliere, wenn ihn seine Frau verlasse, erläuterte Rogg.

Diese Tatsache im Zusammenspiel mit dem hohen Alkoholkonsum und einem Drogenentzug, die auf den 48-Jährigen eingewirkt hätten, führten laut Rogg zu dem "affektiven Tatgeschehen".

Aus Sicht der Verteidigung sei die Tat deshalb kein Mord, sondern Totschlag und dementsprechend auch nicht mit lebenslanger Haft zu bestrafen, wie das die Staatsanwaltschaft am Donnerstag gefordert hatte. Klaus-Martin Rogg plädierte stattdessen für eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und drei Monaten.

Das Urteil des Landgerichts Konstanz wird am frühen Nachmittag erwartet. Schwäbische.de berichtet umgehend.