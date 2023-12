Kehlen feiert Advent

Seit 23 Jahren wird in Kehlen der „Lebendige Adventskalender“ gefeiert. Allabendlich öffnet sich ein geschmücktes Fenster oder lädt ein schön geschmückter Ort Alt und Jung, Groß und Klein zum Beisammensein ein. Auf die ganze Seelsorgeeinheit hat sich dieser Brauch inzwischen ausgeweitet, und so trifft man sich am Abend, mit der Tasse in der Hand, die dann gefüllt wird. Es werden Lieder gesungen, Geschichten erzählt und die gemeinsame Auszeit genossen.

In den verschiedensten Gruppen und Kirchen können sich die Gäste auf Gottesdienste und musikalische Genüsse freuen. Wie am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr, wenn die evangelische Kirchengemeinde Advent feiert im Wald am Gunterbach in Brochenzell. Um 18.30 Uhr singen die Männer von Namenlos in Kehlens Kirche beim Gottesdienst a cappella. Am Sonntag, 17. Dezember, lädt der Musikverein Meckenbeuren um 17 Uhr in die Kirche St. Maria ein.

Weiter geht es dann jeweils um 18 Uhr an der Grundschule Kehlen am 18. Dezember, bei den ambulanten Diensten in der Lindberghstraße am 19. Dezember, bei der evangelischen Jugendgruppe „full house“ am evangelischen Gemeindehaus am 20. Dezember, mit Zeitlos in St. Jakobus am 22. Dezember, und dem Vorabendgottesdienst in St. Maria (18.30 Uhr) am 23. Dezember. An Heiligabend ist in allen Kirchen ein Krippenspiel der Kinder.