„50 Jahre...mit Kopf, Herz und Hand“: Unter diesem Motto hat die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis (keb) am Freitagabend Kooperationspartner und Referenten zur Jubiläumsfeier in das Haus der kirchlichen Dienste eingeladen. Zugleich wurde die bisherige pädagogische Leiterin und Geschäftsführerin Iris Egger verabschiedet und ihre Nachfolgerin Carmen Hepp eingeführt.

Vertreter aus dem Dekanat, Amtsvorgänger sowie Mitstreiter aus den benachbarten Vereinen in Ravensburg, Biberach und Sigmaringen, zu denen enge Beziehungen bestehen, hat die Vorstandsvorsitzende Roswitha Bentele begrüßt. Auch wenn Gesellschaft und Umfeld sich verändert hätten, hoffe sie, dass die keb auch in Zukunft ihrem Bildungsauftrag gerecht werde.

Mit herzlichen Worten verabschiedete der stellvertretende Dekan Josef Scherer Iris Egger, die nach fünf Jahren zeitlich begrenzter Freistellung wieder in den Schuldienst zurückkehrt. Er dankte für die wertschätzenden Begegnungen und bereichernden Jahre mit ihr. In ihrem Rückblick nannte Egger Beispiele einer lebendigen und vielfältigen Bildungsarbeit.

Was alles gelungen ist

Trotz Corona seien neue Formate und neue Kooperationen gelungen und das Miteinander deutlich gestärkt worden. Sie erinnerte an Online-Veranstaltungen, an Fachtage, Inklusionsprojekte, an Familienbildung durch Prävention und Aufklärung, an Angebote zu Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit wie auch den angestoßenen Dialog der Religionen. Herzlich dankte Iris Egger ihrem Team und dem Vorstand: „Es hat immer ein guter Geist geweht.“

Dankbar blickte Iris Egger auf ihre fünf Jahre als Geschäftsführerin der Katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis zurück. (Foto: Helmut Voith )

Einen Glücksgriff hat die keb mit der Wahl der Nachfolgerin Carmen Hepp getan. Die bisherige Geschäftsführerin der keb Heidenheim will nach dreißig Jahren wieder in ihre Heimat am Bodensee zurückkehren. Nach ihrem Abitur in der Heimschule Kloster Wald mit abgeschlossener Holzbildhauer-Ausbildung hat sie Theologie studiert, ein Jahr in Jerusalem gelebt und als Diplom-Theologin an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und der medizinischen Fakultät Tübingen gearbeitet. 2018 hat sie die Leitung der keb Heidenheim übernommen.

„Ja“ zur Region

„Dem Vergangenen Dank, dem Kommenden Ja“, so begann Carmen Hepp ihre Vorstellung. Damit meine sie ein „Ja“ zur Region und ihren Menschen. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, zitierte sie den Religionsphilosophen Martin Buber. In der Begegnung könne man Fertigkeiten vermitteln sowie Denkanstöße geben. In der Begegnung entstünden Interesse, Austausch, Neujustierungen. Offenheit, Weite und Gestaltungswillen wolle sie einbringen im Dialog mit den Menschen mit und ohne Behinderungen, im interreligiösen Dialog.

Johanna Gebrande, Geschäftsführerin der keb Diözese Rottenburg-Stuttgart, gratulierte zum 50. Jubiläum. Mit viel Herzblut und Freude habe Iris Egger im Bodenseekreis gewirkt, mit Carmen Hepp habe die keb eine „fabelhafte neue Leiterin“, die das Programm bereichern werde.