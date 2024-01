Katamaran wieder mit über 400.000 Fahrgästen

411.000 Fahrgäste hat der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz im letzten Jahr über den See gefahren. Das ist das beste Ergebnis seit 2019, berichtet die Reederei.

„Damit knüpfen wir an die Vor-Corona-Zahlen an, wo wir stets über 400.000 Fahrgäste an Bord hatten“, bilanziert Magdalena Linnig, seit Jahreswechsel neue Geschäftsführerin der Reederei. Dabei sei das Jahr geprägt gewesen von vielen Auf und Abs. Im Januar und Februar waren fast doppelt so viele Fahrgäste wie im Vorjahr unterwegs, bis zur Jahresmitte waren es dann immer noch sehr gute Zahlen, berichtet Linnig. Der regnerische August, normalerweise der fahrgaststärkste Monat, und ein schwacher November waren dann Dämpfer, dafür waren September und Oktober sehr gut. Und im Dezember hat das Sturmwochenende vor Weihnachten, wo die Katamarane nicht fahren konnten, die Bilanz getrübt und einen Dezember-Rekord verhindert.

Der Katamaran sei 2023 extrem zuverlässig unterwegs gewesen. 98 Prozent der rund 10.000 jährlichen Fahrten wurden tatsächlich und pünktlich gefahren. „Damit sind wir eines der zuverlässigsten Verkehrsmittel überhaupt“, stellt Reederei-Geschäftsführer Christoph Witte fest. „Wenn der Katamaran ausgefallen ist, dann meist aufgrund von Stürmen mit starkem Wind und das haben wir natürlich nicht im Griff.“ Dagegen habe die Technik nur in wenigen Einzelfällen für Ausfälle gesorgt.