Katamaran bietet mehr Fahrten und besonderen Adventstarif an

Pünktlich zur Öffnung der Weihnachtsmärkte in Konstanz und Friedrichshafen startet der Katamaran seine neue Tarifaktion. Ab Donnerstag, 30. November fährt das schnelle Kursschiff am Wochenende länger und zum günstigen Adventstarif.

Der Katamaran bringt die Passagiere auch in der Vorweihnachtszeit, bis 23. Dezember sogar öfter und länger am Abend, von Konstanz nach Friedrichshafen. Die Reederei ergänzt im Advent seinen Stundentakt freitags und samstags um Abendfahrten und stockt auch an den Sonntagen sein Fahrplanangebot auf, heißt es in einer Pressemitteilung.

An den vier Wochenenden vor Weihnachten fährt der letzte Katamaran freitags und samstags von Friedrichshafen nach Konstanz erst um 20 Uhr, von Konstanz nach Friedrichshafen sogar erst um 21 Uhr. Sonntags fährt der Katamaran im Stundentakt und startet die letzte Fahrt auf beiden Seeseiten eine Stunde früher: in Friedrichshafen um 19 Uhr und in Konstanz um 20 Uhr.

Passend dazu gibt es ein günstiges Tarifangebot: Zwischen Donnerstag, 30. November und dem 7. Januar fahren Erwachsene am selben Tag für 15,70 Euro, Kinder (sechs ‐ 14 Jahre) für 8,30 Euro und Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) für insgesamt 39,50 Euro zur anderen Seeseite und wieder zurück.