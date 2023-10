Katamaran ab 1. November mit neuem Winterfahrplan

Von 1. November an fährt der Katamaran wieder im Winterfahrplan. Im Vergleich zum Sommerfahrplan beginnen die Katamarane im Winter an den Wochenenden ihren Dienst später. Samstags fahren die Schnellschiffe ab 8 Uhr, die letzten Schiffe fahren um 19 Uhr. Dies teilt die Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG aus Friedrichshafen mit. An Sonn- und Feiertagen verkehrt der Katamaran im Winterfahrplan nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Start ist an Sonn- und Feiertagen um 9 Uhr in Friedrichshafen und um 10 Uhr in Konstanz. Tagsüber fahren die Schiffe ab Friedrichshafen zur ungeraden Stunde, in Konstanz jeweils zur geraden Stunde. Die letzte Fahrt ist in Friedrichshafen um 17 Uhr und in Konstanz um 18 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 07531/3639320 oder im Internet auf www.der-katamaran.de.