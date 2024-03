Cannabis wird in Deutschland ab Montag, 1. April, teilweise legalisiert. Dann ist der Besitz von bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum erlaubt - und diese Menge darf man dann auch im öffentlichen Raum dabei haben.

Das bedeutet aber nicht, dass einfach so überall gekifft werden darf. Es gibt klare Regeln - und auch Verbotszonen, in denen der Konsum weiterhin untersagt bleibt.

Beschränkt ist der öffentliche Konsum von Cannabis unter anderem in Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen sowie öffentlich zugänglichen Sportstätten. Auch in Anbauvereinigungen und in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr ist es verboten.

Hier geht es zur interaktiven Karte

„Eine Sichtweite ist bei einem Abstand von mehr als 100 Metern von dem Eingangsbereich der genannten Einrichtungen nicht mehr gegeben“, schreibt dazu das Bundesgesundheitsministerium.

Doch was bedeutet das konkret? Diese Frage versucht ein anonymer Softwareentwickler aus Koblenz mit der sogenannten Bubatzkarte zu beantworten. „Bubatz“ ist eine umgangssprachliche, meist von jungen Menschen genutzte Bezeichnung für Cannabis.

Mit der interaktiven Karte „werden die Abstände für das Konsumverbot von Cannabis im öffentlichen Raum visualisiert“, heißt es auf der Internetseite www.bubatzkarte.de.

In Friedrichshafen gibt es einige rote Stellen. (Foto: Bubatzkarte/OpenStreetMap )

Der Macher der Karte nutzt öffentlichen Daten von OpenStreetMap und kennzeichnet Gebiete, in denen ein Konsumverbot herrscht in rot. Fußgängerzonen, in denen tagsüber nicht konsumiert werden darf, sind nicht dargestellt. Die Karte ist für ganz Deutschland einsehbar.

Viele rote Stellen in Friedrichshafen, Lindau und Tettnang

Wer zum Beispiel einen Blick auf die Bubatzkarte von Friedrichshafen wirft, sieht einige rote Stellen. So dürfte wohl etwa die knappe Hälfte des Uferparks eine Verbotszone sein - unter anderem weil sich dort ein Spielplatz befindet. Ähnliches gilt für den östlichen Uferbereich und den Riedlewald.

Auch in Lindau gibt es laut Bubatzkarte einige Verbotszonen. Etwa auf der Insel, wo rote Stellen mehr als ein Drittel der Fläche ausmachen. Und auch in Tettnang bleibt Kiffen offenbar an vielen Orten untersagt - so zum Beispiel in einem großen Bereich rund um das Neue Schloss.

Doch Vorsicht: Der Macher der Bubatzkarte weist darauf hin, dass die Daten durchaus unvollständig sein können. „Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich“, heißt es auf der Website.