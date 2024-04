Karl-Maybach-Preis für Häfler Kristina Konschuh und Simon Schorpp

Die Preisträger des Karl-Maybach-Preises heißen in diesem Jahr Simon Schorpp und Kristina Konschuh. Bei der Verleihung am Montagabend in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch würdigten die Tutorinnen Cordula Allmann und Claudia Keller das überragende inner- und außerschulische Engagement der beiden Ausgezeichneten. Den Preis stiftete Irmgard Schmid-Maybach , eine Tochter von Karl Maybach, erstmals im Jahr 2006 an zwei Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) im Jahr vor ihrem Abitur. Mit ihm will sie hervorragende schulische Leistungen, verbunden mit einem vorbildlichen ehrenamtlichen oder sozialen Engagement innerhalb und außerhalb der Schule würdigen. Den Sozialpreis des Fördervereins der Schule erhielten Anna Gruber und Elisabeth Böckler, den Sportpreis Liesa Zeininger und den Kulturpreis Viola Sauter und Andreas Kirchner.

KMG-Schulleiter Christoph Felder überbrachte Grüße von Irmgard Schmid-Maybach, die nicht dabei sein konnte, und bekundete Respekt und Sympathie für den Namensgeber seiner Schule, der großen Wert auf die Ausbildung junger Menschen legte. Der Vorstandsvorsitzende der Rolls Royce Power Systems AG, Ulrich Dohle, nannte die einstige Einrichtung einer betriebseigenen Lehrwerkstatt – der ersten in der Region - nur einen von vielen unternehmerischen Schachzügen Karl Maybachs, mit dem er gleichzeitig den Auftakt zur dualen Ausbildung einläutete. Weil es keine entsprechende staatliche Einrichtung gegeben hat, waren zunächst 19 Lehrlinge in den Genuss einer Ausbildung in Maybachs Lehrräume gekommen. Heute ist das Unternehmen einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region. Weltweit befinden sich 450 Nachwuchskräfte in der Unternehmensausbildung. Seit 2007 bildet die Firma in Südafrika Lehrlinge nach deutschem Standard aus.

Bildung ist wichtigste Ressource

Möge die Auszeichnung Ansporn sein auf dem Weg in die Zukunft, wünschte Bürgermeister Peter Hauswald den beiden Preisträgern, und streifte in der Folge die Bildungseinrichtungen der Stadt von den Kindergärten bis zum Campus Fallenbrunnen. In der Erkenntnis, dass Bildung „unsere wichtigste Ressource“ ist, kann sich Friedrichshafen mit seinen Anstrengungen „mit einigem Erfolg Bildungsstandort“ nennen, lobte er die infrastrukturelle Förderung der Kommune.

Über Karl Maybach, die duale Ausbildung, Theorie und Praxis im Verbund, sprach in der Folge Schulleiter Christoph Felder, der dabei eine Anleihe beim Fußball und den Weg vom deutschen „Rumpelfußball“ noch 2002 zu den Weltmeistern der Hochbegabten in 2014 machte. Auch an diesem Anfang stand die Entscheidung, auf die Jugend zu setzen. Der Schulleiter bemängelte, zwar seien die Möglichkeiten, Theorie und Praxis in der Schule zu verzahnen, besser geworden, gut sei aber längst noch nicht alles, liege noch einiges im Argen. Felder rief das Land dazu auf, seine Hausaufgaben zu machen, damit sich die Schüler entfalten könnten, nicht nur Verstehen, sondern auch herstellen können. Er bejahte, alles infrage stellen zu sollen, radikal an die Wurzel zu gehen und neu zu Denken. „Weg vom Rumpelfußball zum völlig verdienten Weltmeister“. Das ist sein Bild vom Gymnasium 2014.

„Ihr seid Spitze“, lobte der stellvertretende Schulleiter Oliver Berger am Ende die Bigband des KMG unter der Leitung von Peter Haas, die erneut fulminant aufspielte und die gut besetzte Ludwig-Roos-Halle begeisterte. Der Dank von Schulleiter Christoph Felder ging an die vielen Organisatoren des Abends bis hin zum Musikverein Ettenkirch, der beim Stehempfang den gastronomischen Beitrag leistete.

92 Schuljahrespreise gingen an:

Schuljahrespreise erhielten aus der Klasse 5a: Alexander Baum, Mia Lauryn Bienias, Noah Damson, Jana Hensinger, Mira Julie Schubert und Felicia Sobeck. Aus der 5b: David Michael Behnke, Martin Böckler, Jessica Dick, Selina Mayer, Anna-Bianca Ruatto und Stefanie Emily. Aus der 5c: Valeska Kaye Francis-Henrichser und Luka Benjamin Knezevic. Aus der 5d: Sarah Baisch, Florian Brendle, Jeffrey Lehmann, Niklas Rist und Charlotte Werner. Aus der 6a: Jana Gotzmann, Chiara Henkel, Tabea Christine Kuhlmann, Isabella Maria Kullmer-Ispas, Marius Lupeanu und Lisa Willmann. Aus der 6b: Matthias Bauhuis und Neele Stöckler. Aus der 6c: Elisa Maglio, Patrik Marosvary, Maria Melino und Sina Marie Wölki. Aus der 6d: Lilli Günthner, Julian Klemm, Valentin Benedikt Krüper, Tobias Sieweke und Jonas Zagst. Aus der 7a: Clara Gutemann, Finn Laurids Hoehne, Louisa Kristin Kunz und Chiara Waibel. Aus der 7b: Florentina Klara Knoll, Nina Köhrer, Marvin Pelcz, Lisa Marie Singer und Alice Yvonne Swoboda. Aus der 7c: Anne Levenhagen und Adrian List. Aus der 7d: Madlen Susan Beck, Richard Möhle und Leonie Schmidt. Aus der 8a: Steffen Krost und Stella Stauber. Aus der 8c: Julia Dressler, Veronika Fakler, Paul Felix Krüper, Muriel Schmid und Pascal Wackler. Aus der 8d: Felix Götz, Milena Valerie Lang und Prakita Rayyan Renatin. Aus der 8e: Ranran Ji und Lisa Magdalena Littmann. Aus der 9a: Sascha Pfeil und Ruozhao Wang. Aus der 9b: Meike Levenhagen und Danny Luu. Aus der 9c: Dana G., Oliver Götz und Tamara Krafft. Aus der 9d: Marianna Maglio. Aus der 10a: Lea Scholtes. Aus der 10b: Elisabeth Böckler, Yvonne Frirdich, Selina Haller, Tatjana List und Sarah Zimmermann. Aus der 10c: Alessa Schmidberger und aus der 10d: Frederik Sobeck und Pia Willmann. In der Kursstufe 1: Luka Marlene Geßler, Eva Jahn, Stephanie Jauß, Andreas Kirchner, Kristina Konschuh, Sonja Krafft, Eileen Legner, Patrizia Martin, Simon Peter Schorpp, Sebastian Matthias Stauderer, Felix Veeser, Helen Vöhringer und Carola Zeller. (Als Kriterium für einen Schuljahrespreis gilt ein Notendurchschnitt bis 1,8 als Gesamtschnitt und 1,8 in den Hauptfächern.)

Belobigungen gingen an:

Aus der 5a: Katrin Büchert, Theresa Fehringer, Valerie Claire Keller und Leonie Marie Vögtlin. Aus der 5b: Luca Tom Berger, Deniz Ulas Dogan, Ferdinand Gutemann, Mara und Nina Hillebrand , Elias Huber, Esther Ruff und jenny Zipprick. Aus der 5c: Lilian Böck, Sören Fischer, Paula Günthner, Thorben Johr, Carina Löffler und Lydia Sofie Welz. Aus der 5d: Zarah Fink und Umut Emre Kazankaya. Aus der 6a: Joy Lilly Augustin, Carina Büchner, Emilia Charlotte Fieseler, Ana Grabovac, Denise Valerie Holick, Tommy Luu, Sophie Elisabeth Moore und Hanna Schimanski. Aus der 6b: Anna Duden, Michelle Lieber, Moritz Müller, Niklas Schobloch und Nick Schwörer. Aus der 6c: Caneren-Devrim Dogan, Fabian Reichlmair, Michael Schneider, Eric Traub und Marie-Sophie Waibel. Aus der 6d: Emily Dressler, Jonas Friedrich, Alisa Kopp, Manuel Kromer, Lisa Rehm, Shannon Schirin Sepassi und Katharina Triebel. Aus der 7a: Sara Hamzehei, Niklas Loeser, Valentin Maier und Vera Isabella Schmitt. Aus der 7b: Fabio Mario Ciccetti, Berenice Marte, Sebastian Späth, Amila Hadzic, Ramona Rizzo und Jule Walser. Aus der 8a: Isabel Buchstab und Julia Speth. Aus der 8b: Benito Bruno. Aus der 8c: Niklas Kornel, aus der 8d: Viktoria Kirchner und Mia Wolfsdörfer. Aus der 8a: Pascal Hagenlocher. Aus der 9a: Fabienne Arnold, Lara Magnus Michelle Schmidt, Clara Sophie Schubert und Pascal Benedikt Sobeck. Aus der 9b: Benedikt Simon Jahn und Dennis Tobias Schad. Aus der 9d: Moritz Götz und Juliana Zwerger. Aus der 10: Laura Hochstuhl, Evelyn Martin, Philipp Pelcz und Chiara Steybe. Aus der 10b: Meike Dressler, Julia Levenhagen, Sarah Rizzo, Leah Sittel, Hanna Weber und Armin Wiggenhauser. Aus der 10c: Celine Beier und Luisa Hartung. Aus der 10d: Maria Johanna Föhr, Marie-Sophie Oremek und Michèle Riester. K1: Cindy Beisert, Maike Daub, Daniel Kommerell, Laura Kraußer, Lena Kuschel, Yannik Maurer, Michael Medek, Felix Schmidt, Malin Kristina Schwarz und Cyrill Witte. (Gesamtschnitt und Hauptfächer 1,9 bis 2,2).

Karl Maybach (1879 – 1960) war Mitbegründer und technischer Geschäftsführer der Maybach-Motorenbau GmbH. Die von ihm konstruierten Motoren und Fahrzeuge waren zu ihrer Zeit technologische Spitzenprodukte und haben heute noch einen geradezu legendären Ruf. Karl Maybach leistete damit einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung des Wirtschafts- und Industriestandorts Friedrichshafen.