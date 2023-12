Hilfe zur Selbsthilfe für arme Kinder und junge Erwachsene in Kambodscha: Das hat sich der Verein „Chibodia-Friends for Children in Cambodia“ zum Ziel gemacht. Auch in diesem Jahr soll ein Teil der Spenden aus der „Helfen bringt Freude“-Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in die Arbeit der „Chibodia-Friends“ fließen. Redakteurin Silja Vinzens hat mit dem Häfler Karl Kollmuß aus dem Vorstand über die aktuellen Projekte und Wünsche für 2024 gesprochen.

Welche Projekte bei den „Chibodia-Friends“ werden Ihnen aus diesem Jahr ganz besonders in Erinnerung bleiben?

Besonders erwähnen möchte ich aus den vielen Eindrücken und Begegnungen stellvertretend drei Projekte. Da wäre der Kindergarten in Oudong. Nach seinem Start im Frühjahr 2022 ist er mittlerweile mit 40 Kids bis zum letzten Platz gefüllt. Es ist jedes Mal sehr berührend, wenn wir in diesen Kindergarten kommen. Die Kids flippen schier aus vor Freude, denn sie kennen uns schon. Das sind Momente, die man so schnell nicht vergisst und die zeigen, dass wir mit diesem Projekt vor einiger Zeit die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir wissen, dass wir damit Familien entlasten. Und das für einen minimalen Beitrag, den sich auch die armen Familien leisten können. Nicht umsonst haben wir bereits weitere circa 40 Anfragen.

Dann wäre da außerdem das Outreach-Projekt: Im Mai dieses Jahres haben wir auf unserer Homepage von einem Mädchen berichtet, das regelmäßig nachmittags in unsere Landschule kommt. Sie lebte mit ihrer kranken Großmutter in einer armseligen Hütte, deren Zustand man sich kaum vorstellen kann. Sie hatten oft nichts oder nicht genug zu essen und suchten Wurzeln oder Gemüsereste zusammen und aßen diese zusammen mit Wasser. Wir konnten für Sreyvin einen Paten in Deutschland finden, der sie nun mit einem monatlichen Betrag unterstützt. Des Weiteren haben eine Tante und eine Nachbarin zusammen geholfen, sodass die beiden jetzt in einer deutlichen besseren Hütte nebenan wohnen können. Es ist immer noch kein Luxus, aber für die beiden eine enorme Verbesserung.

Und dann gibt es noch das Projekt „Motomedix“, unseren Motorradarzt im Einsatz. Jüngst ist es uns gelungen, ihn zu seinen Gesundheitsstationen zu begleiten, in denen er Kinder und Erwachsene, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können, umsonst behandelt. Sie wissen, wann er zu seiner „Praxis“ kommt und warten schon geduldig auf ihn. Neben der richtigen Medizin, die er den Kranken kostenlos überreicht, hat er auch immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Tipps für gesundheitsorientiertes Verhalten. Es ist eine Freude, ihm bei der Arbeit zuzuschauen und zu sehen, wie er mit ganzem Herzen dabei ist.

Als sehr emotional beschreibt Karl Mollmuß den Moment, wenn die Kinder ihn und den Rest des Teams begrüßen. (Foto: Karl Kollmuß )

An welchen Stellen des Alltags wird die Hilfe für die Kinder und Jugendlichen derzeit besonders gebraucht?

Eigentlich ist es sehr schwer, hier ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Stelle herauszuheben. Wenn man durch die Straßen fährt, in die Slumgegenden oder in die Provinz, da springt einen die Bedürftigkeit an vielen Ecken an. Man sieht Kinder und Jugendliche in ärmlichsten Verhältnissen hausen, betteln oder kleine Waren verkaufen statt zur Schule zu gehen. Oder sie müssen zu Hause auf dem Feld - oder noch schlimmer - auf der Müllkippe mithelfen. Hier könnte man noch an zahllosen Stellen helfen, aber auch unser Budget ist begrenzt und wir müssen uns auf die bestehenden Projekte fokussieren. Wir sind froh, dass wir diese dank der Spenden, die wir unter anderem auch durch „Helfen bringt Freude“ erhalten, soweit wie möglich halten können. Die Kinder und Familien, die wir über lange Zeit unterstützen, sind uns sehr dankbar dafür.

Was haben sich die „Chibodia-Friends“ für 2024 vorgenommen?

Wir werden unser Kinderheim, das es seit 2008 gibt, im nächsten Jahr auslaufen lassen, da die Randbedingungen der zuständigen Ministerien für ein solches Vollzeit-Kinderheim immer komplizierter geworden sind. Darüber hinaus ist die Finanzierung eines solchen Heims in der Hauptstadt mittlerweile sehr teuer geworden. Wir werden die verbleibenden Kinder bei Familienmitgliedern reintegrieren und sie dort im Rahmen unseres Outreach-Projektes unterstützen, sodass sie zur Schule gehen können.

Drei Jugendliche, die demnächst ihren High-School-Abschluss machen, werden wir im Rahmen der Studentenförderung bei ihrem Studium unterstützen. Ein Wunsch wäre natürlich, dass wir unseren Kindergarten in Oudong um viele Plätze erweitern können, da die Nachfrage so groß ist. Dies wäre aber nur über einen Sponsor möglich, der uns eine langfristige Finanzierung zusagen würde. Um alle unsere Projekte nachhaltig und in der heutigen Qualität erhalten zu können, werden wir weiterhin intensiv um Spenden werben.