„Der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannte Gesundheitssport Karate fördert Kraft, Koordination und Ausdauer und führt gleichzeitig zu mehr Ausgeglichenheit und Zufriedenheit“ - das schreibt die Karate-Abteilung des TSV Fischbach und bietet mit dem am Dienstag, 12. März, startenden Einsteigerkurs den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, diese Aspekte hautnah zu erleben.

Zentraler Inhalt des dreimonatigen Kurses unter Führung zweier erfahrener Trainer sind die Grundlagen der japanischen Kampfkunst Karate-Do („Weg der leeren Hand“). Darüber hinaus trainieren die Einsteiger wirksame und dennoch leicht erlernbare Karate-Techniken zur Selbstverteidigung. Funktionsgymnastik, Kraft- und Konditionstraining runden die Kursinhalte ab und sollen die Fitness und die Vitalität steigern.

Der Kurs findet immer am Dienstag statt

Der Einsteigerkurs des Karate-Dojo Fischbach richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren und findet immer dienstags von 18.30 bis 20 Uhr statt. Starttermin ist Dienstag, 12. März. Ein späterer Einstieg ist auch noch am 19. beziehungsweise 26. März möglich. Trainingsort ist die Sporthalle Fischbach. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro und beinhaltet einen neuen Karateanzug. Um ein optimales Training zu garantieren, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher bittet der TSV Fischbach um eine Anmeldung per Mail ([email protected]).

Nach Abschluss des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Prüfung zum weißen Gürtel (9. Kyu) abzulegen, um dann am regulären Trainingsbetrieb mit einem Angebot von vier Trainingseinheiten pro Woche teilzunehmen. Dort finden Freizeitsportler, ambitionierte Breitensportler sowie zukünftige Leistungssportler ihre passenden Herausforderungen. Weitere Infos zum Kurs und zum Karate-Dojo Fischbach sind online unter www.karate-fischbach.de nachzulesen.