Um ihr Profil als Arbeitgeber zu schärfen, hat die Stadt Friedrichshafen seit kurzem eine neue Imagekampagne gestartet. Diese zeichnet sich durch vier Kunstmotive auf Plakaten aus, die eine Künstliche Intelligenz (KI) anhand textlicher Beschreibungen geschaffen hat. Über eines der Motive ärgerte sich Stadträtin Christine Heimpel (Grüne) in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montag.

Es zeigt zwei Frauen in langen Kleidern - offenbar Erzieherinnen -, die gerade mit einem Jungen und ein Mädchen spielen. Das Bild spiegle in keinster Weise die Realität in den Kindergärten wider, kritisierte Heimpel. Keine männlichen Erzieher, nur hellhäutige Personen, sie sei angesichts des nicht besonders diversen Motivs „sprachlos“, so die Stadträtin.

Dieses Plakat sorgte im Ausschuss für Diskussionen. (Foto: Florian Peking )

Bürgermeister Dieter Stauber entgegnete, dass man nicht alles gleich „zerreden“ solle. Sicherlich hätte man auch einen Mann auf dem Bild darstellen können oder Kinder mit einer dunkleren Hautfarbe. Man entwickele die Kampagne stetig weiter und sei offen für weitere Vorschläge.

Spießbürgerliche Darstellung in Erdtönen

Nun sind Geschmäcker natürlich verschieden, gerade in der Kunst. Als ganz schön altbacken könnte man das fragliche Motiv aber durchaus bezeichnen - und zwar nicht nur anhand der dargestellten Figuren, sondern auch hinsichtlich der Farbgebung und Komposition.

Eigentlich ziemlich lustig: Da zieht man für eine Kampagne am Puls der Zeit einen hochmodernen Roboter heran, der Zugriff auf eine unvorstellbare Menge an Daten hat. Und heraus kommt eine spießbürgerliche Darstellung in Erdtönen. Nicht besonders fortschrittlich, diese KI.