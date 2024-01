Kabarett von Marianne Schätzle im Atrium

Der Culturverein Caserne präsentiert am Freitag, 2. Februar, das Kabarett mit und von Marianne Schätzle „Es isch wie's isch“ im Theater Atrium in Friedrichshafen. Es geht ums älter werden, um den modernen Zeitgeist und den alltäglichen Wahnsinn, heißt es in der Ankündigung.

Marianne Schätzle geht zum Beispiel der Fragen nach, ob Männer, die grillen können, denn wirklich kochen können. Und sie fragt sich, was man nur machen soll, wenn niemand mehr einen Handwerksberuf erlernt? Bestellt man, wenn der Wasserhahn tropft denWasserbachelor? Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18 beziehungsweise 15 Euro. Karten sind am besten online zu reservieren.