Jungs unter sich

50 Jungs im Alter von neun bis 14 Jahren haben einen abwechslungsreichen und interessanten Tag nur für Jungs im Spielehaus und im Kultur- und Jugendzentrum Molke erlebt. Organisiert wurden die vielfältigen Workshops von den Mitarbeitenden der Häfler Schulsozialarbeit und dem Spielehaus. Unterstützt wurden sie von dem Mitarbeitenden der Molke, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

„Wer mitmachen wollte, musste sich nicht vorher für den einen oder anderen Workshop entscheiden. Vielmehr hatten die Jungs die Möglichkeit, zwischen den Angeboten zu wechseln. So war es möglich, dass so viele Jungs wie möglich so viele Workshops wie gewünscht besuchen konnten. Und das wurde von den Jungs auch gerne genutzt“, so Ralf Langohr, Abteilungsleiter Jugendsozialarbeit im Amt für Soziales, Familie und Jugend.

Der JustBoyzDay stand unter dem Motto „Vielfalt“. Die Teilnehmenden sollten dafür sensibilisiert werden, dass es in Ordnung ist, das Jungs unterschiedlich sind und man dies nicht an einzelnen und oftmals stereotypischen Aussagen festmachen kann.

Bei den unterschiedlichen Workshops war für jeden etwas dabei. Jeder konnte das machen, was ihm liegt und auf was er gerade Lust hatte. Wer seine Kräfte messen wollte, hatte dazu beim Rangeln und Raufen die Gelegenheit. Viele Jungs versuchten sich beim Schmieden. Dabei konnten sie ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Feuer und Metall auf die Probe stellen. Schon mal einen Bumerang gebaut? Beim Arbeiten mit dem Laubsägebogen, der Holzraspel und mit Schleifpapier waren Genauigkeit gefragt.

Viele der Jungs hatten Spaß daran, ihr eigenes T-Shirt mit coolen Motiven im Siebdruck zu gestalten. Das T-Shirt konnte am Ende des Tages auch mit nachhause genommen werden. Besonders beliebt war der Graffiti-Workshop. Hier lernten die Jungs wie man mit der Spaydose bunte Graffitis malt.

Wer seine Kombinationsgabe testen und Rätsel lösen wollte, für den war der Escape-Room genau richtig. Die Tüftler und Techniker unter den Jungs hatten die Möglichkeit, eine eigene Alarmanlage zu bauen. Wer sich statt für Technik mehr für Musik interessierte, konnte im Tonstudio seinen eigenen Song aufnehmen. Und in der Cocktailbar lernten die Jungs wie man alkoholfreie erfrischende Cocktails für die nächste Party mixt.

Es war ein gelungener Tag, bei dem die Jungs ganz unter sich waren und ihren Interessen nachgehen konnten, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Dabei lernten sie auch viele neue Dinge kennen und konnten sie zwanglos ausprobieren. Deshalb waren sich am Ende des Tages alle einig: Der JustBoyzDay war super und soll 2024 wiederholt werden.