Junges Multikultiteam mit Erfolgshunger

Beim Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen kommen die Spieler aus aller Welt. Der Großteil des Multikultiteams kommt naturgemäß aus Deutschland: Routinier Marcus Böhme sowie die beiden Außenangreifer Tim Peter und Simon Kohn sind Teil der Mannschaft. Doppelt vertreten sind im Kader noch die Nationen Polen (Michal Superlak, Jan Fornal) und Serbien (Aleksa Batak, Nikola Pekovic). Die weiteren Häfler Volleyballer kommen aus Kanada (Jackson Young), Puerto Rico (Sergio Carrillo), Dänemark (Simon Tabermann Uhrenholt) und Finnland (Severi Savonsalmi). Mittelblocker José Israel Masso Alvarez, der noch verpflichtet werden soll, kommt aus Kuba. Dieses Sammelsurium der verschiedenen Nationen macht die Mannschaft spannend. Umso mehr dürfen sich die Fans auf die offizielle Saisoneröffnung am Samstag ab 15 Uhr in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen freuen.

Der deutsche Vizemeister präsentiert um 15.30 Uhr die Mannschaft und außerdem auch die neuen Trikots. Außerdem bekommen die Zuschauer die Neuerungen in und um die Spielhalle zu sehen. Und ein Volleyballspiel steht auch noch auf dem Plan: Ab 16 Uhr duelliert sich der VfB mit dem Schweizer Topclub Volley Amriswil, das als letzte Standortbestimmung vor dem Start in den Pflichtspielbetrieb dienen soll.

Häfler Volleyballer wollen das Publikum direkt „mitnehmen“

An diesem Tag steht für die Häfler neben dem sportlichen Aspekt das Miteinander im Vordergrund. „Im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, die Spieler zu treffen und Bilder und Autogramme zu ergattern.“ Der VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt erwartet mehr als 300 Zuschauer ‐ ihnen soll direkt etwas geboten werden. „Wir wollen die Menschen mit den neuen Spielern und der neuen Art mitnehmen“, betont Späth-Westerholt.

Friedrichshafen hat seinen Ansatz bei der Kaderplanung modifiziert. „Letztes Jahr hatten wir einen recht alten Kader mit vielen erfahrenen Spielern“, weiß Späth-Westerholt. Nun sind einige routinierte Volleyballer wie Kapitän Dejan Vincic (Rapid Bukarest) und Außenangreifer Vojin Cacic (Al Faisaly) nicht mehr an Bord. „Wir wollten Veränderungen“, sagt Späth-Westerholt und fügt an, dass auch die „anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen“ für diesen Philosophiewechsel eine Rolle gespielt haben.

Das Trainerteam ‐ Cheftrainer Mark Lebedew, Co-Trainer Constant Tchouassi und Scout Radomir Vemic ‐ mussten interessante Talente für den VfB an Land ziehen. Bekannte Nachwuchsspieler zieht es finanziell meist zu Vereinen mit einem dicken Portemonnaie. Friedrichshafen gehört nicht mehr dazu. Aufgabe des Dreiergespanns war es deshalb „absolute No Names“ zu finden, die das Potenzial für den titelhungrigen VfB besitzen. „Das ist eine große Suche und Arbeitsleistung des Trainerteams“, sagt Späth-Westerholt. Der Geschäftsführer ist in die Suche involviert und entscheidet am Ende, ob der finanzielle Rahmen passt. Immer wieder kommt es natürlich auch vor, dass sich Spieler und Verein nicht einig werden.

Außerdem muss Späth-Westerholt auch der Charakter der Neuverpflichtungen gefallen. Im Sommer richtete sich der Blick auf „junge, erfolgshungrige Spieler, die die Begeisterung für den Sport haben“, sagt der Geschäftsführer. Des Weiteren wollte der VfB mehr „extrovertierte“ Volleyballer ins Team holen. Volleyballer, „die ‐ auch wenn es schlecht läuft ‐ nicht zurückstecken und nach vorne gehen, Verantwortung übernehmen“, so Späth-Westerholt. „Das ist unser Wunsch, wir werden sehen, ob sie es umsetzen können.“

Das Durchschnittsalter der Neuzugänge ist extrem gering. Batak, Savonsalmi und Carrillo sind 23 Jahre alt, Young ist 22 und Uhrenholt gar nur 19. Für Batak wird es am Samstag der erste Einsatz im VfB-Dress sein. Er fehlte bisher die gesamte Vorbereitung aufgrund seines Einsatzes bei der serbischen Nationalmannschaft.

Verein lizenziert Marc-Anthony Honoré

Probleme hat der VfB zurzeit noch auf der Mittelblockerposition. Erst im August erfüllten die Häfler den Wechselwunsch von Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley). Die Situation gestaltete sich etwas anders als im Vorjahr bei Luciano Vicentin, als der VfB „aggressive Angebote“ abgelehnt hat ‐ erst 2023 ist der Argentinier zu Ziraat Ankara abgewanderten gewechselt. Diesmal aber gestattete Friedrichshafen seinem Spieler den Wechsel, da es nach dem freiwilligen Champions-League-Verzicht keinen Sinn mehr gemacht hätte, den 25-jährigen Nationalspieler Serbiens zu halten. Immerhin kassierte der VfB noch eine Ablöse, das war für den deutschen Vizemeister auch die Voraussetzung für die Zustimmung. Der noch verletzte Mittelblocker Savonsalmi steigt so langsam ins Mannschaftstraining ein.

Glücklicherweise kann der VfB daher momentan auf die Dienste des 39-jährigen Marc-Anthony Honoré zählen. Der erste Volleyballprofi aus Trinidad und Tobago, der schon von 2007 bis 2010 und in der Saison 2015/2016 für den VfB spielte, hilft aus. Und für die ersten Pflichtspiele „im Oktober und vermutlich auch im November“, gemeldet sein wird. Das bestätigt Späth-Westerholt gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Der VfB wird den Transfer vollziehen und auch Lizenzgebühren zahlen. Auch seine Leistungsfähigkeit dürfen die Fans bei der offiziellen Saisoneröffnung begutachten.