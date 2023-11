Junger Autofahrer gerät ins Schleudern und landet im Zaun

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Dienstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Das teilte die Polizei mit.

Der junge Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße aus Eriskirch kommend unterwegs und wollte in Richtung Messe abfahren. In der Linkskurve in der Barbarossastraße geriet er ins Schleudern, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam am Sicherheitszaun des dortigen Flughafengeländes zum Stehen. Der 21-jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.