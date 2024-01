Die CDU setzt bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni auf Kontinuität - und einen jungen Spitzenkandidaten: Der 29-jährige Pascal Salomon aus Ailingen führt das Feld der 40 christdemokratischen Kandidatinnen und Kandidaten an.

„Eine überzeugende Mischung von erfahrenen Köpfen und neuen Gesichtern. Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte unserer Stadtgesellschaft.“ So beschreibt Manuel Plösser, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, die Listen seiner Partei für Gemeinderats- und Kreistagswahl, die am Freitagabend aufgestellt worden sind. Man decke viele Berufsgruppen, Ortsteile und Altersschichten ab. Etwa zwei Drittel der Bewerber sind Parteimitglieder.

Dass nur 8 der 40 Bewerber auf der Ratsliste Frauen sind, sei nicht gewollt, sondern Ausdruck der Tatsache, dass sich erheblich mehr Männer zur Kandidatur bereit erklärt hätten.Wichtiger als Geschlecht, Alter oder Wohnort sei die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen.

„Nicht von der Seitenlinie aus“

„Es ist wichtig, dass engagierte kommunalpolitisch interessierte Menschen das gesellschaftliche Geschehen nicht von der Seitenlinie aus betrachten, sondern Verantwortung zu übernehmen“, sagt Plösser laut einer Pressemitteilung. „Klare Werte. Deutliche Worte. Das muss uns auszeichnen, das ist das ‚Credo‘ der CDU“, ergänzt Achim Brotzer.

Die beiden CDU-Spitzenkandidaten für Gemeinderat und Kreistag: Pascal Salomon (rechts) und Manuel Plösser. (Foto: mh )

Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Gemeinderat und Stimmenkönig bei der letzten Wahl im Jahr 2019 hat Pascal Salomon die Spitzenkandidatur überlassen. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der Ortschaftsrat, der auch Vorsitzender der Ailinger CDU ist und als Elektrotechniker bei Rolls-Royce Power Systems arbeitet.

Fröhlich kandidiert nicht mehr

Nach Salomon stehen alle aktuellen Ratsmitglieder der CDU wieder auf der Liste - bis auf Norbert Fröhlich, der nicht mehr antritt. Mit Eveline Leber (Platz 10), David Jocham (Platz 11) und Sabrina Martinez (Platz 12) stehen noch drei Beweber auf relativ aussichtsreichen Plätzen, die aktuell nicht dem Gemeinderat angehören.

Die Kreistagsliste führt Stadtverbandschef Plösser an. Auf Listenplatz 2 folgt Andreas Hein, Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, erstmals für den Kreistag an. Detlef Jäger und Stefan Köhler stellen sich nicht mehr zur Wahl.

Wahlprogramm folgt

Ein Wahlprogramm werden die Kandidatinnen und Kandidaten in den kommenden Wochen erarbeiten, ebenso einen Plan für die Wahlkampfaktivitäten. Dabei wolle man Vorschläge der Bewerber ebenso aufgreifen wie Ideen aus der Bürgerschaft. Genauso wichtig sei es allerdings, nach der Wahl am 9. Juni an den wichtigen Themen dranzubleiben, sagt Plösser.

„Eine Politik, die glaubt, alles zu wissen, moralisch stets im Recht zu sein und Entscheidungen mit der Brechstange durchsetzen zu können, lehnen wir ab. Als CDU möchten in einem Land leben, in dem wir die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollen. Im Zentrum steht für uns der Mensch, nicht das Kollektiv und der Staat.“

Respekt für alle Listen

Zugleich zollte der Parteichef allen demokratischen Parteien und Vereinigungen, die sich zur Wahl stellen, Respekt. „Das steckt so viel Arbeit dahinter“, betonte er.

Sich trotz unterschiedlicher inhaltlicher Ansätze gegenseitig zu achten, sei ein hohes Gut. Als Wahlkampfziele strebt die CDU an, die Zahl ihrer Sitze im 40-köpfigen Gemeinderat von neun auf zehn zu erhöhen und stärkste Fraktion zu bleiben.