Junge Youngstars empfehlen sich bei 0:3-Niederlage

Mit einer 0:3 (17:25, 22:25, 14:25)-Niederlage sind die Volley Youngstars in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd von ihrem Auswärtsspiel beim TV Rottenburg zurückgekehrt. Trainer Adrian Pfleghar ist dennoch nicht unzufrieden.

Wie erwartet hat sich der TV Rottenburg als Spitzenteam präsentiert, was die Mannschaft von Trainer Jan Scheuermann bereits am Vortag durch ein deutliches 3:0 (25:15, 25:19, 25:15) gegen TSV Mimmenhausen angedeutet hatte. „Dafür haben wir uns gut geschlagen“, fand Pfleghar. In Summe sei die Dreisatz-Niederlage zwar klar gewesen, trotzdem hätten seine jungen Spieler über weite Strecken eine gute Leistung gezeigt und „der eine oder andere Spieler konnte sich für weitere Aufgaben empfehlen“.

Herausfordernde Konstellation

Aufgrund von Ausfällen (Lucas Huckle, Niklas Kluge, Christian Woumnga, Nick Breitenbach, Mykyta Shapovalov) sprach Pfleghar von einer herausfordernden Konstellation. Nervosität hätte mitgespielt, weil junge Athleten, wie Diagonalangreifer David Markovic, Annahmespieler Felix Gudermuth, Mittelblocker Phil Bertele und Libero Joris Backhaus von Anfang an Verantwortung übernehmen mussten. Außerdem waren Dominik Marjanovic, Pekka Stapelfeldt, Patrick Eberhard, Lennart Giesenberg, Daniel Habermaas, Christopher Oberglock, Maximilian Eckhardt, Ruslan Fedorov und Henry Günther in Rottenburg dabei. Backhaus wurde als MVP ausgezeichnet.

„Die Jungs haben gezeigt, dass sie schon große Schritte vorangekommen sind“, anerkannte Trainer Pfleghar die Leistung. Trotz der Niederlage war es für ihn „kein verlorenes Wochenende“.

Für vier Youngstars, Niklas Kluge, Phil Bertele, Christopher Oberglock und Lennart Giesenberg, steht vom 21. bis 24. November ein viertägiger Lehrgang mit der deutschen U17-Nationalmannschaft in Frankfurt an. Wenige Tage später hat das Bundesstützpunkt-Team seine nächste Partie in der 2. Bundesliga Süd: In der heimischen Spacetech-Arena treffen die Häfler am Sonntag um 16 Uhr auf den TSV Grafing, der am Samstag um 19 Uhr im Bildungszentrum Salem beim TSV Mimmenhausen gastiert.