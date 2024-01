Die Erfolgsgeschichte der jungen Häfler Forscher vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) geht weiter: Moritz Gassmann und Mattis Kley haben ihren Solarkatamaran bei der Weltklimakonferenz in Dubai vorgestellt. Dies teilt das Forschungszentrum mit. Die Nachwuchsforscher stellen sich bereits neuen Herausforderungen.

Die beiden 18-jährigen ehemaligen Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) und des SFZ, Standort Friedrichshafen, haben gemeinsam mit ihren Betreuern in den vergangenen vier Jahren einen Solarkatamaran entwickelt, der bei Tageslicht über eine unbegrenzte Reichweite verfügt und derzeit von den Schulen rund um den Bodensee für Gewässeruntersuchungen genutzt wird.

Schwäbische.de berichtete bereits HIER ausführlich über dieses Projekt.

Forscher knüpfen Kontakte

Im Oktober stellten Moritz Gassmann und Mattis Kley ihr Projekt beim Concordia-Jahresgipfel während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City vor. Kurz nach ihrer Rückkehr aus New York erhielten die jungen Forscher gleich die nächste Einladung: zur 28. Klimakonferenz (die englische Abkürzung lautet: COP 28) in Dubai.

Zusammen mit 26 weiteren Schülerinnen und Schülern, vornehmlich aus dem globalen Süden, nahmen sie als „Stimme der Jugend“ an der Konferenz teil - sieben Tage voller Gespräche, Verhandlungen und Programmpunkte. Bei der Verleihung des Zayed Sustainability Prize, dem Nachhaltigkeitspreis der Vereinigten Arabischen Emirate, präsentierten Moritz Gassmann und Mattis Kley ihr Projekt einem Publikum von rund 70 Staats- und Regierungschefs, den diesjährigen Finalisten und Preisträgern sowie Sponsoren der COP 28, heißt es in der Pressemitteilung.

„Der SFZ-Standort Friedrichshafen fühlt sich durch die Einladung zum Concordia-Gipfel und COP 28 geehrt und darin bestätigt, auch weiterhin Projekte im Bereich Solarenergie und Nachhaltigkeit zu verfolgen“, so die beiden Standortleiter Christian Heide und Burkhard Mau. „Natürlich kann die hohe Teilnehmerzahl in Dubai kontrovers diskutiert werden. Für Mattis und Moritz, die wir als SFZ in ihren Klimaprojekten voll unterstützen, war die Teilnahme eine Bereicherung, um ein Netzwerk in den Graswurzelbewegungen aufzubauen“, sagt SFZ-Vorstandsmitglied Manuel Vogel.

Neues Projekt läuft bereits

Das nächste Solarprojekt am Standort Friedrichshafen ist laut der Mitteilung bereits in vollem Gange. Ein Team aus 18 Schülerinnen und Schülern aus vier Schulen hat sich zum Ziel gesetzt, als erstes Schülerteam überhaupt im September an der „iLumen European Solar Challenge 2024“, einem Wettbewerb für Solarfahrzeuge, in Belgien teilzunehmen. Das Solarauto-Rennen dauert 24 Stunden. Wagen mit möglichst hoher Energieeffizienz und Aerodynamik haben die Chance, auf den vorderen Plätzen zu landen. Auf der COP 28 sprachen die Schüler mit Gründern und Politikern aus Welt und warben für ihr Projekt.