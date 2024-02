Junge Deutsche Philharmonie gastiert im GZH

Unter der Leitung von John Storgårds präsentiert die Junge Deutsche Philharmonie am Donnerstag, 14. März, ab 19.30 Uhr Werke von Bartók, Pintscher und Sibelius im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Solistin wird die kanadische Geigerin Leila Josefowicz sein.

Diesmal steht Matthias Pintschers einsätziges Violinkonzert „Mar’eh“ im Mittelpunkt des Konzertprogramms, das die Geigerin Leila Josefowicz interpretieren wird. Pintscher, der mit dem orchestereigenen Programmausschuss alle Konzertprogramme der Saison 2023/24 gemeinsam geplant hat, brachte auch Béla Bartók als weiteren Komponisten für das Frühjahrsprogramm in die Diskussion ein. Zu Beginn der Konzerte wird „Der wunderbare Mandarin“ in der Orchesterfassung zu hören sein.

In ganz andere Welten führt Jean Sibelius‘ „2.Sinfonie“, die mit einer neuartigen, individuellen Tonsprache ganz von Naturstimmungen und verwunschenen Sagenwelten lebt: Bis heute ist sie Sibelius‘ meistgespielte Sinfonie - nicht zuletzt wegen des überwältigenden letzten Satzes. John Storgårds, mit dem die Junge Deutsche Philharmonie zum ersten Mal zusammenarbeitet, hat das Werk bereits viele Male in Finnland und weltweit dirigiert und wird versuchen, dieses von Erwartungen an die traditionelle Aufführungspraxis zu befreien.

