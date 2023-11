Videoreportage

Jung und selbständig: Darum haben sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht

Friedrichshafen/Mittelbuch / Lesedauer: 1 min

Maria Arnaldos und Simon Wespel führen beide ihr eigenes Unternehmen. (Foto: Mader/Schröder )

Der Schritt in die Selbständigkeit ist schwierig. Trotzdem wagen ihn in der Region auch junge Leute. Zwei von ihnen haben wir in einer Videoreportage begleitet.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 19:00 Von: Luca Mader, Levin Schröder