Das Jugendparlament hat sich in einem Antrag an den Gemeinderat gewünscht, dass die Verwaltung die Einführung einer Karte prüfe, mit der zum einen die Schülerausweise ersetzt und digitalisiert werden sollten. Zum anderen sollte die Karte Bezahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler mitbringen, mit denen in der Mensa, in Museen und im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) gezahlt werden kann. Andere Städte hätten eine solche Schülerkarte oder „Student-Card“, wie sie im Antrag genannt wird, bereits eingeführt.

Die Stadtverwaltung hat diesen Antrag ausführlich beantwortet. Zum einen bringe eine Bezahlmöglichkeit für Mensa-Essen Probleme mit sich, da die Mensen nicht einfach ihr Bezahlsystem wechseln könne. Außerdem sei damit auch die Einführung einiger weiterer Technologien nötig, die Abstimmung der einzelnen Geldempfänger müsse gewährleistet sein.

Es gebe noch Probleme in der Umsetzung, es müsse ein externer Betreiber her, der eine solche Karte anbiete. Außerdem erfordere das viele neue Lesegeräte und die IT müsse auch gesichert werden. Die Kosten dafür seien derzeit nur schwer zu beziffern.

Stadt unterstützt

Vieles von dem, was die Mitglieder des Jugendparlamentes mit der „Student-Card“ wünschen, sei aber schon in der Grünen Karte des Stadtwerks am See enthalten. Daher unterstützt die Stadt das Jugendparlament bei Gesprächen über eine mögliche Integration der Schülerwünsche in die Grüne Karte. Solche Gespräche finden in diesen Tagen statt.

Emre Yilmaz, Vorstandsvorsitzender des Jugendparlaments Friedrichshafen, bedankte sich in diesem Zusammenhang nicht nur für die Bereitschaft des Stadtwerks, mit den Jugendlichen zu sprechen, sondern auch die ausführliche Ausarbeitung der Sitzungsvorlage. „Vielleicht ist das ja umsetzbar zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft. Ich freue mich aber auf das Treffen mit dem Stadtwerk am See“, sagt er in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses des Gemeinderates am Mittwoch.

Zehn Jahre zu früh

Die Ausschussmitglieder befanden die Idee für gut, sahen bei der Umsetzung ebenso wie die Verwaltung noch Probleme und setzen auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtwerk. Angelika Drießen (Freie Wähler) brachte es auf den Punkt: „Das ist eine gute Diskussion, die kommt aber vielleicht zehn Jahre zu früh: Wir sollten vielleicht warten, bis die Digitalisierung in Friedrichshafen oder in Deutschland vorangeschritten ist.“